Mónica García rechaza hablar de candidatos para generales y dice que "ahora" sus preferencias son la sanidad y Madrid

Durante su participación en un acto de Más Madrid, Mónica García puso el foco en la importancia de construir alianzas con apoyo territorial sólido y en establecer objetivos definidos antes de abordar cualquier debate sobre posibles candidaturas electorales. Según consignó el medio de comunicación, al ser interrogada sobre la posibilidad de que ella misma encabece la lista electoral de la nueva coalición progresista en las próximas elecciones generales, García reiteró que tanto sus intereses como sus tareas actuales se centran en la sanidad pública y la defensa de Madrid como región, dejando de lado, al menos por ahora, las especulaciones sobre postulaciones a nivel estatal.

De acuerdo con lo publicado, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid explicó que la plataforma recién conformada entre su formación, Sumar, Izquierda Unida y los Comunes, no ha iniciado el proceso de debate sobre candidatos. García subrayó: “No nos estamos preguntando el quién, por ahora. Nos estamos preguntando el cómo y para qué”, marcando así una diferencia respecto a la urgencia mediática y a la presión que percibe en el entorno político nacional. El medio señaló que la dirigente enfatizó cómo la estrategia actual de las fuerzas progresistas pasa por cimentar principios y formas de trabajo antes de plantear nombres.

Tal como reportó el medio, García declaró que asume con calma el escenario de la izquierda tras la constitución del nuevo espacio político. Expuso que prefiere concentrarse en fortalecer la sanidad pública y en impulsar avances en la Comunidad de Madrid, afirmando: “Ahora mis preferencias y mis prioridades son tanto la Sanidad como Madrid”. El medio detalló que la ministra insistió en que no es momento de poner nombres sobre la mesa, ni de dejarse llevar por debates que, a su juicio, responden a la “dictadura de lo inmediato” y al “ruido mediático”.

Durante el evento, la líder de Más Madrid cuestionó la forma en que los nuevos actores políticos a la izquierda del PSOE deben actuar para hacer frente a corrientes políticas que catalogó como reaccionarias, que, según expresó, están ganando terreno tanto en Europa como en otras regiones del mundo. “Estamos construyendo la casa y en último lugar pondremos el tejado”, resaltó García conforme difundió el medio, aludiendo a la prioridad de consolidar el proyecto antes de definir su representación electoral.

En otro pasaje de su intervención, abordó las declaraciones recientes de Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del Partido Popular, relativas a la presunta intención de facilitar el regreso a España de Juan Carlos I. Según publicó el medio, García calificó como una “patochada” esa posición del dirigente ‘popular’. En este contexto, recordó que las razones que impiden el retorno del rey emérito no tienen relación directa con los hechos del 23-F, explicando que si ese hubiese sido el motivo, “se habría tenido que ir en 1981”. García sostuvo, de acuerdo con la información publicada, que, en su opinión, los impedimentos para que el exmonarca regrese responden a asuntos vinculados a los casos de corrupción en los que se ha visto implicado.

Según reseñó el medio de comunicación, la ministra empleó palabras que reflejan una postura firme en relación a la defensa de los servicios públicos, en especial la sanidad, situando este aspecto como prioritario frente a los debates internos sobre listas electorales. Apuntó que el trabajo dentro de la coalición de izquierdas debe ceñirse al fortalecimiento de sus bases territoriales y a una labor que facilite avances en políticas públicas frente a las tendencias conservadoras.

Las recientes alianzas entre Sumar, Izquierda Unida y los Comunes junto a Más Madrid, reportó el medio, representan un intento de consolidar el espacio progresista y fijar objetivos comunes. Dentro de ese marco, García remarcó que las decisiones acerca de liderazgos y posibles candidaturas llegarán una vez que se asiente el proyecto político y se afiance su arraigo social y territorial.

Durante el acto, tal como destacó el medio, volvió a subrayar su satisfacción por la responsabilidad institucional que ejerce tanto en el ámbito nacional como en el autonómico, describiéndose como “una orgullosa ministra de Sanidad y una orgullosa líder de Más Madrid”, con atención prioritaria en las políticas regionales y la sanidad pública. Las declaraciones de García, de acuerdo con el medio, han buscado desmarcarse de la presión mediática que ha venido rodeando los próximos pasos de la coalición y de las especulaciones en torno a quien podría ser la figura principal de la izquierda alternativa para las elecciones generales.

De esta forma, la agenda de la ministra se centra en los retos inmediatos de gestión sanitaria y en el impulso político de la Comunidad de Madrid, en un contexto donde se replantean alianzas y estrategias por parte de los partidos a la izquierda del PSOE, según lo consignado por el medio.