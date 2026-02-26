Mañueco visita hoy cuatro provincias, Martínez abre campaña en Soria y Pollán en León

La elección de lugares y formatos para el arranque de la campaña electoral de cara a los comicios autonómicos del 15 de marzo muestra una clara intención de los candidatos de cada formación política por marcar territorio y diferenciarse. De acuerdo con la información publicada por la agencia Europa Press, los principales candidatos han optado por fórmulas distintas para dar inicio a la campaña, buscando visibilizar su mensaje y captar apoyos en distintos puntos de la comunidad.

Europa Press detalló que Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente autonómico y candidato a la reelección por el Partido Popular, reemplazó la tradicional “pegada de carteles” por un recorrido por cuatro provincias el jueves 26, bajo el lema “Pegada del primer cartel”. Mañueco planificó desplazamientos a Burgos y Venta de Baños (Palencia) en la mañana, participación en un acto público del PP en Valladolid por la tarde a las 18:00 horas y presencia en Salamanca a las 20:30 horas para clausurar un evento partidario. Según informó el mismo medio, Fernández Mañueco y el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, unirán fuerzas en varios encuentros clave durante la campaña, destacando dos mítines conjuntos: uno en Ávila el sábado 28 de febrero al mediodía, y otro en Valladolid para el cierre de campaña el viernes 13 de marzo.

Respecto al Partido Socialista, Carlos Martínez, alcalde de Soria y candidato socialista a la Presidencia de la Junta, eligió su ciudad natal para abrir la campaña titulada "Comienza el cambio". El punto de arranque tendrá lugar a las 23:30 horas en el Paseo de San Andrés, junto a la calle Geólogo Palacios, en un acto virtual. Martínez contará con la presencia de Esther Pérez, número dos en la lista a las Cortes por Soria. Además, el PSOE organizará un evento previo en Burgos, donde Martínez estará acompañado por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y líder del partido. El primer día oficial de la campaña, Martínez protagonizará encuentros en la provincia de Ávila, llevando el mensaje socialista a diferentes territorios.

Carlos Pollán, candidato de Vox a la presidencia regional, dará comienzo a su campaña en León, según publicó Europa Press. El acto inicial está programado a las 20:30 horas en la Plaza Guzmán el Bueno, y contará con la presencia de miembros del Comité Ejecutivo Provincial y de la número dos de la candidatura, Laura Dorreis. La acción central consistirá en una "pegada tradicional" del cartel de campaña, de carácter simbólico. Además, el inicio de campaña para Pollán se apoya en el lema "Sentido Común", ya utilizado en elecciones previas del partido en Extremadura y Aragón. Como parte de su agenda inmediata, Pollán sostendrá un encuentro en Tordesillas (Valladolid) junto con Santiago Abascal, presidente nacional de Vox, que finalizará con un mitin en Burgos.

La formación Soria ¡Ya! también definió su estrategia con la presencia del candidato Ángel Ceña en la pegada de carteles a las 23:59 horas en el muro designado para este propósito, dentro del Pabellón San Andrés de Soria, espacio compartido con las demás formaciones políticas que concurren a las elecciones. Por su lado, la candidata de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, encabezará una pegada tradicional de carteles a la medianoche acompañada de su compañero Luis Mariano Santos, otros aspirantes de la lista, afiliados y simpatizantes, frente a la iglesia de San Isidoro de León.

En el caso de IU-Movimiento Sumar y Verdes Equo, Juan Gascón iniciará la campaña de la plataforma “En Común” en Valladolid a las 23:30 horas en la caseta del partido, rodeado por miembros de la candidatura, entre ellos la concejal Rocío Anguita y los exconcejales Manuel Saravia y Alberto Bustos. Además, el jueves está prevista una convocatoria interna a las 22:00 horas en la sede vallisoletana del partido para compartir un picoteo junto con la candidatura y voluntarios.

Por el lado de Podemos-Alianza Verde, Miguel Ángel Llamas abrirá la campaña denominada "La fuerza de la valentía" a las 21:30 horas en la carpa que se instalará en la calle Santiago, en el centro de Valladolid. Llamas estará acompañado por Pablo Fernández, secretario de Organización y portavoz de Podemos, además de Almudena Villarreal y Sandra San José, candidatas de la misma provincia. Según añadió Europa Press, la actividad busca consolidar la presencia del partido en el ámbito urbano.

La formación Por Ávila, representada por Pedro Pascual, optará por un formato diferente descartando la tradicional pegada de carteles. Pascual abrirá la campaña con un acto el viernes a las 19:30 horas en La Posada de la Fruta, en la capital abulense, acompañado por el alcalde Jesús Manuel González Cabrera y otras figuras municipales.

Europa Press consignó también que el periodo de campaña será de quince días, extendiéndose desde las 00:00 horas del viernes 27 de febrero hasta las 24:00 horas del 13 de marzo, siguiendo el Decreto de convocatoria de elecciones. Además, reportó que Núñez Feijóo, presidente del PP, organizará su propia caravana electoral, iniciando actividades también el viernes 27 en la provincia de Salamanca, donde planea visitar Vitigudino, La Fuente de San Esteban y Ciudad Rodrigo, finalizando con un mitin a las 19:00 horas en el Teatro Nuevo “Fernando Arrabal”.

La estrategia de los principales partidos para este arranque de campaña muestra el esfuerzo desplegado en distintas provincias con actos presenciales, encuentros con responsables nacionales y la combinación de actos físicos y virtuales, buscando acceder al mayor número de votantes posible en territorios diversos. La variedad de fórmulas empleadas incluye recorridos por varias localidades, actos simbólicos y la participación de figuras nacionales, con el objetivo de movilizar las respectivas bases y captar apoyos en un contexto electoral marcado por la importancia de la presencia territorial.