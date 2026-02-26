Espana agencias

Mañueco visita hoy cuatro provincias, Martínez abre campaña en Soria y Pollán en León

Las formaciones políticas diseñan estrategias variadas para el inicio de la carrera electoral, sumando recorridos por diferentes territorios, actos simbólicos y encuentros con figuras nacionales para captar apoyos de cara a los comicios autonómicos del 15 de marzo

Guardar

La elección de lugares y formatos para el arranque de la campaña electoral de cara a los comicios autonómicos del 15 de marzo muestra una clara intención de los candidatos de cada formación política por marcar territorio y diferenciarse. De acuerdo con la información publicada por la agencia Europa Press, los principales candidatos han optado por fórmulas distintas para dar inicio a la campaña, buscando visibilizar su mensaje y captar apoyos en distintos puntos de la comunidad.

Europa Press detalló que Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente autonómico y candidato a la reelección por el Partido Popular, reemplazó la tradicional “pegada de carteles” por un recorrido por cuatro provincias el jueves 26, bajo el lema “Pegada del primer cartel”. Mañueco planificó desplazamientos a Burgos y Venta de Baños (Palencia) en la mañana, participación en un acto público del PP en Valladolid por la tarde a las 18:00 horas y presencia en Salamanca a las 20:30 horas para clausurar un evento partidario. Según informó el mismo medio, Fernández Mañueco y el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, unirán fuerzas en varios encuentros clave durante la campaña, destacando dos mítines conjuntos: uno en Ávila el sábado 28 de febrero al mediodía, y otro en Valladolid para el cierre de campaña el viernes 13 de marzo.

Respecto al Partido Socialista, Carlos Martínez, alcalde de Soria y candidato socialista a la Presidencia de la Junta, eligió su ciudad natal para abrir la campaña titulada "Comienza el cambio". El punto de arranque tendrá lugar a las 23:30 horas en el Paseo de San Andrés, junto a la calle Geólogo Palacios, en un acto virtual. Martínez contará con la presencia de Esther Pérez, número dos en la lista a las Cortes por Soria. Además, el PSOE organizará un evento previo en Burgos, donde Martínez estará acompañado por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y líder del partido. El primer día oficial de la campaña, Martínez protagonizará encuentros en la provincia de Ávila, llevando el mensaje socialista a diferentes territorios.

Carlos Pollán, candidato de Vox a la presidencia regional, dará comienzo a su campaña en León, según publicó Europa Press. El acto inicial está programado a las 20:30 horas en la Plaza Guzmán el Bueno, y contará con la presencia de miembros del Comité Ejecutivo Provincial y de la número dos de la candidatura, Laura Dorreis. La acción central consistirá en una "pegada tradicional" del cartel de campaña, de carácter simbólico. Además, el inicio de campaña para Pollán se apoya en el lema "Sentido Común", ya utilizado en elecciones previas del partido en Extremadura y Aragón. Como parte de su agenda inmediata, Pollán sostendrá un encuentro en Tordesillas (Valladolid) junto con Santiago Abascal, presidente nacional de Vox, que finalizará con un mitin en Burgos.

La formación Soria ¡Ya! también definió su estrategia con la presencia del candidato Ángel Ceña en la pegada de carteles a las 23:59 horas en el muro designado para este propósito, dentro del Pabellón San Andrés de Soria, espacio compartido con las demás formaciones políticas que concurren a las elecciones. Por su lado, la candidata de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, encabezará una pegada tradicional de carteles a la medianoche acompañada de su compañero Luis Mariano Santos, otros aspirantes de la lista, afiliados y simpatizantes, frente a la iglesia de San Isidoro de León.

En el caso de IU-Movimiento Sumar y Verdes Equo, Juan Gascón iniciará la campaña de la plataforma “En Común” en Valladolid a las 23:30 horas en la caseta del partido, rodeado por miembros de la candidatura, entre ellos la concejal Rocío Anguita y los exconcejales Manuel Saravia y Alberto Bustos. Además, el jueves está prevista una convocatoria interna a las 22:00 horas en la sede vallisoletana del partido para compartir un picoteo junto con la candidatura y voluntarios.

Por el lado de Podemos-Alianza Verde, Miguel Ángel Llamas abrirá la campaña denominada "La fuerza de la valentía" a las 21:30 horas en la carpa que se instalará en la calle Santiago, en el centro de Valladolid. Llamas estará acompañado por Pablo Fernández, secretario de Organización y portavoz de Podemos, además de Almudena Villarreal y Sandra San José, candidatas de la misma provincia. Según añadió Europa Press, la actividad busca consolidar la presencia del partido en el ámbito urbano.

La formación Por Ávila, representada por Pedro Pascual, optará por un formato diferente descartando la tradicional pegada de carteles. Pascual abrirá la campaña con un acto el viernes a las 19:30 horas en La Posada de la Fruta, en la capital abulense, acompañado por el alcalde Jesús Manuel González Cabrera y otras figuras municipales.

Europa Press consignó también que el periodo de campaña será de quince días, extendiéndose desde las 00:00 horas del viernes 27 de febrero hasta las 24:00 horas del 13 de marzo, siguiendo el Decreto de convocatoria de elecciones. Además, reportó que Núñez Feijóo, presidente del PP, organizará su propia caravana electoral, iniciando actividades también el viernes 27 en la provincia de Salamanca, donde planea visitar Vitigudino, La Fuente de San Esteban y Ciudad Rodrigo, finalizando con un mitin a las 19:00 horas en el Teatro Nuevo “Fernando Arrabal”.

La estrategia de los principales partidos para este arranque de campaña muestra el esfuerzo desplegado en distintas provincias con actos presenciales, encuentros con responsables nacionales y la combinación de actos físicos y virtuales, buscando acceder al mayor número de votantes posible en territorios diversos. La variedad de fórmulas empleadas incluye recorridos por varias localidades, actos simbólicos y la participación de figuras nacionales, con el objetivo de movilizar las respectivas bases y captar apoyos en un contexto electoral marcado por la importancia de la presencia territorial.

Temas Relacionados

Elecciones autonómicasAlfonso Fernández MañuecoPartido PopularCarlos MartínezPSOELeónValladolidCampaña electoralVoxSoriaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

PNV cree que Sánchez cumplirá la promesa que hizo a Esteban de reformar la Ley de secretos oficiales

El portavoz jeltzale defiende que el Ejecutivo central deberá cumplir los acuerdos alcanzados en el Congreso, exige avanzar hacia una mayor transparencia y demanda responsabilidad estatal ante sucesos históricos cuya memoria sigue siendo reclamada por la sociedad vasca

PNV cree que Sánchez cumplirá

Interior va a revisar el protocolo de acoso sexual de la Policía para saber por qué la víctima del DAO no lo usó

El ministro Fernando Grande Marlaska anticipó una evaluación urgente del mecanismo de protección ante conductas indebidas en la policía, buscando esclarecer las causas que llevaron a una agente a recurrir únicamente a instancias judiciales tras denunciar una agresión sexual

Interior va a revisar el

Un periodista mallorquín pidió por teléfono a Tejero que depusiera su actitud

Documentos recientemente desclasificados revelan que Joan Pla, comunicador y amigo personal de Antonio Tejero, intentó persuadirlo por teléfono para poner término al levantamiento de 1981, según testimonios analizados por el Consejo Supremo de Justicia Militar

Un periodista mallorquín pidió por

Marlaska dice que le resulta "harto difícil" comentar la muerte de Tejero: "Cada uno ya tiene su propia idea"

El titular de Interior evitó pronunciarse acerca del deceso del ex teniente coronel implicado en el golpe de Estado de 1981, subrayando: “Me resulta harto difícil hacer cualquier valoración sobre esta persona, cada uno tiene ya su propia idea”

Marlaska dice que le resulta

Muere el exteniente coronel Antonio Tejero, el rostro del golpe de Estado del 23-F

Conocido por liderar el asalto al Congreso en 1981 y la frase "¡Quieto todo el mundo!", el militar murió en Alzira a los 93 años, tras cumplir condena por rebelión militar y permanecer alejado de la vida pública

Muere el exteniente coronel Antonio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una abuela pide a su

Una abuela pide a su nieto que le devuelva 45.000 euros que le prestó para comprar una casa, pero la Justicia se lo impide porque fue una donación

Juan José Ebenezer, mecánico: “Solo hay una forma en España para llevar los cristales de tu coche tintados y que sea legal”

La fiesta de los directivos de Acciona con los concejales del PP antes de llevarse un contrato de 2,4 millones: la multinacional pagó a la empresa del marido de una de las ediles

Los archivos secretos del 23F ‘salvan’ a Juan Carlos I, no alteran la versión oficial vigente y no ayudan a identificar al ‘elefante blanco’ que estuvo detrás del golpe

Los restos del golpista Antonio Tejero se depositarán en Torre del Mar (Málaga), donde veraneaba

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Se vende un pueblo entero en el corazón de los Picos de Europa por 380.000 euros

A Telefónica le “conviene” salir de compras para crecer: “Debe aliarse con otros operadores para ganar escala y expandir sus márgenes”

El campo madrileño ‘toma’ Sol contra el tratado UE-Mercosur: “Los agricultores y ganaderos españoles somos los pagafantas del acuerdo”

Mercadona destina 1.000 millones de euros a subir los salarios y a mejorar la jornada laboral de sus trabajadores

DEPORTES

Expulsan a un aficionado del

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica