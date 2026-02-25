Espana agencias

Urtasun considera "ignominioso" que el PP y Vox "sigan permitiéndole ser aforado" a Carlos Mazón

Ernest Urtasun ha reclamado una investigación rigurosa sobre la cobertura parlamentaria de Mazón tras la dana en Valencia, acusando a los líderes de la oposición de evitar responsabilidades políticas e instando a que las víctimas obtengan "justicia, no venganza

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha exigido que se dé prioridad a la opinión de las víctimas afectadas por la gota fría en Valencia, asegurando que ellas buscan un proceso judicial justo y no acciones motivadas por el rencor. Según publicó Europa Press, Urtasun ha pedido una revisión exhaustiva de la actuación parlamentaria de Carlos Mazón durante el episodio de lluvias intensas registrado el 29 de octubre de 2024, reiterando la necesidad de una respuesta institucional y judicial para esclarecer los hechos ocurridos.

De acuerdo con la información facilitada por Europa Press, Urtasun expresó su descontento respecto a la postura adoptada por Partido Popular y Vox, acusándolos de continuar protegiendo el estatus de aforado de Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat valenciana. El ministro señaló en una entrevista para 'La 1' que, pese a la magnitud del desastre y a las responsabilidades derivadas, Mazón no ha asumido consecuencias políticas, e insistió en que tanto PP como Vox han evitado abordar las implicaciones de la gestión del antiguo dirigente.

El titular de Cultura detalló que la actitud de Mazón tras la catástrofe demuestra una falta de compromiso con sus funciones, alegando que "después de todo lo que hemos conocido, Mazón debería haber dejado ya la política y haberse apartado completamente de sus funciones". Europa Press reportó estas declaraciones, en las que Urtasun subrayó la importancia de que los líderes de las formaciones lideradas por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal asuman su cuota de responsabilidad por mantener al expresidente como parlamentario, evitando una posible renovación democrática a través de las urnas.

Ante las preguntas sobre la actuación del 'popular' durante las inundaciones y la causa judicial en marcha, el ministro señaló la existencia de "servicios públicos fantásticos" en España para responder a emergencias, enfatizando que situaciones como la de Valencia no deben verse afectadas por lo que calificó como dejación de funciones de determinados responsables políticos. Urtasun instó a los órganos judiciales a desarrollar todas las investigaciones oportunas y dar espacio a las voces de los afectados.

El medio Europa Press consignó además que Urtasun reivindicó la necesidad de celebrar elecciones en la Comunidad Valenciana tras la crisis ocasionada por Mazón. Desde su perspectiva, la formación del ejecutivo autonómico ha pospuesto la convocatoria electoral y optado por reemplazar la presidencia sin acudir al voto ciudadano, lo que ha interpretado como una dilación de la resolución política de la situación.

Además de abordar la cuestión valenciana, Urtasun explicó los avances en las negociaciones con Junts respecto al llamado escudo social. El ministro aseguró que el gobierno está explorando la posibilidad de incorporar medidas propuestas por Junts al decreto que será sometido a votación en el Congreso de los Diputados el jueves. Este paquete contempla la extensión de la moratoria antidesahucios y la aprobación de ayudas específicas para los perjudicados por la dana, conforme a la información aportada por Europa Press.

Por otra parte, Urtasun hizo un llamamiento al Partido Popular para que respalde la iniciativa en el parlamento, solicitando que su actitud esté acorde al alcance de la propuesta y a las circunstancias sociales derivadas del desastre. A su vez, criticó tácticas en la Cámara Baja tanto de Junts como del PP, considerando que las dinámicas partidistas existentes se distancian del contenido real sometido a votación.

Durante la entrevista citada por Europa Press, Urtasun expresó que las víctimas del temporal "no quieren venganza sino justicia", reforzando la importancia de que el proceso judicial y parlamentario ofrezca respuestas satisfactorias a quienes resultaron damnificados. Además, recalcó la responsabilidad del sistema democrático en garantizar mecanismos para que la ciudadanía exprese su opinión sobre la gestión de crisis, reiterando su oposición a retrasar unas nuevas elecciones en la Comunidad Valenciana.

Finalmente, en relación a la cobertura institucional y judicial tras la dana de Valencia, Urtasun insistió en la urgencia de una investigación rigurosa, la defensa de los derechos de los afectados y la necesidad de que los responsables políticos asuman las consecuencias de sus decisiones. La información distribuida por Europa Press da cuenta de un firme reclamo por reformas en la gestión política de desastres y en la transparencia institucional ante situaciones de emergencia.

