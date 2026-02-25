El PP dice que Díaz no repite como candidata porque "sabe que no la quieren ni los suyos": "Su abdicación es forzosa"

En una alusión directa al futuro político de Yolanda Díaz, el Partido Popular ha indicado que sus días en la vida política continuarán más allá del anuncio de que no será candidata en las próximas elecciones generales. Según detalló el medio, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo señaló que, al igual que mantuvo su pertenencia a Sumar tras abandonar la dirección de esa plataforma, ahora pretendería conservar su escaño en el Congreso una vez que ha comunicado que no aspirará a la Presidencia del Gobierno.

De acuerdo con la información difundida por el Partido Popular y recogida por diversos medios, este partido calificó la decisión de Díaz como una “abdicación forzosa” y expresó que la vicepresidenta segunda del Gobierno no renuncia por voluntad propia. El PP aseguró que Díaz tomó la determinación porque “sabe que no la quieren ni los suyos”, afirmando que el anuncio tiene como única motivación el reconocimiento de una situación irreversible interna y electoral. Según consignó el PP, esta postura representa un anticipo de la realidad electoral que, en su opinión, le aguardaba tanto a Díaz como al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en las urnas.

El PP argumentó que la comunicación de Díaz no implica que abandone la política, sino que su continuidad se verá reflejada en el Congreso. "Queremos tranquilizar a los españoles. No se quedan sin Yolanda Díaz. No tenemos ninguna duda de que, del mismo modo que siguió en Sumar cuando dijo que dejaría la dirección de Sumar, querrá mantener un acta en el Congreso ahora que dice que no será candidata a la Presidencia del Gobierno", afirmó la formación conforme reportó la fuente.

La vicepresidenta anunció mediante una carta que no volvería a postularse como candidata de la izquierda alternativa en las próximas elecciones generales, subrayando que se trata de "un paso muy meditado". A pesar de este paso, aseguró que continuará desempeñando sus funciones como ministra de Trabajo en el Gobierno, según las declaraciones recogidas por el PP y los medios citados.

El Partido Popular recordó el concepto estadounidense de “pato cojo” para referirse a un dirigente con un mandato cuyo final resulta inminente y en el que la autoridad política se ve disminuida. De acuerdo con el PP, la situación de precariedad de Díaz no surgiría de la cercanía de nuevas elecciones, sino de la falta de poder real dentro del Gobierno de Pedro Sánchez y de la carencia de apoyos entre la izquierda a la que representó en el pasado.

Al presentar su argumento, el PP insistió en que la vicepresidenta no ha elegido el contenido de su decisión, sino el momento para comunicarlo al público. Según expuso la formación, “no elige el qué hacer, irse, sino que elige el cuándo comunicarlo, hoy". Para el PP, esta actitud constituye un esfuerzo por anticiparse al resultado negativo que, a su juicio, mostrarían las próximas elecciones generales tanto para Díaz como para Pedro Sánchez. El partido consideró que será el electorado quien finalmente retire de sus cargos tanto a la vicepresidenta como al jefe del Ejecutivo.

Durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Pleno del Congreso, antes de que se hiciera pública la decisión de Díaz, el secretario general del PP, Miguel Tellado, se dirigió a la vicepresidenta con un comentario que apuntaba a un inminente final de ciclo. Según reportó el medio, Tellado le dijo: “No se haga ilusiones, a mí este aplauso me ha sonado a despedida”, subrayando así la percepción de que el anuncio de Díaz venía precedido por signos de desgaste y de un entorno político adverso dentro de su propia formación y del Gobierno.

El comunicado del Partido Popular fue emitido tras el anuncio de Yolanda Díaz, insistiendo en que su renuncia resulta consecuencia de una erosión interna y de la falta de respaldo tanto en el seno del Gobierno como en el espacio político que integró en el pasado. El partido planteó que la decisión refleja “haber asumido que la iban a laminar”, haciendo referencia a un clima de desapego entre quienes en tiempos recientes conformaban el apoyo político fundamental para Díaz.