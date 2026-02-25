Espana agencias

El PP acusa a Díaz de "feminismo cínico" y favorecer la "casta sindical" mientras la ministra les achaca apoyar a Trump

Tensión política en el Congreso tras los cruces de acusaciones entre Jaime de Olano y Yolanda Díaz, quien defendió sus políticas para la clase obrera y afirmó que sus adversarios representan intereses ajenos y atacan conquistas sociales

Durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, Yolanda Díaz sostuvo que representa la “dignidad” de los trabajadores frente a los señalamientos del Partido Popular sobre su gestión y posicionamiento político, y enmarcó el debate acusando a sus opositores de situarse junto a quienes explotan a la clase obrera y de responder a intereses de potencias extranjeras. Según informó la fuente original, la ministra del Trabajo defendió las políticas impulsadas por su cartera, asegurando que han propiciado avances significativos para la clase trabajadora y los pensionistas, y contestó las acusaciones sosteniendo que el Partido Popular busca recortar derechos sociales y alinear las prioridades estatales con figuras internacionales como Donald Trump.

El medio detalló que el intercambio entre Díaz y el diputado Jaime de Olano durante el pleno se caracterizó por acusaciones cruzadas. De acuerdo con el relato, Olano calificó de “feminismo cínico” la postura de la vicepresidenta segunda y la señaló por beneficiar a la “casta sindical”. Este señalamiento estuvo vinculado, según consignó la fuente, a la segunda denuncia por presunta agresión sexual presentada contra Íñigo Errejón, exportavoz parlamentario de Sumar, así como a otros casos de presunta violencia sexual relacionados con distintas figuras políticas.

El diputado del Partido Popular cuestionó la vinculación de la ministra con el sindicalismo y sugirió que su espacio político no contaría con respaldo fuera del ámbito de los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT). Según expuso Olano, “Usted presume de subir el salario mínimo un 60% (...), pero oculta que les ha subido (a los sindicatos) la financiación pública un 360%. Le sube seis veces más a la casta sindical que a los trabajadores más vulnerables. Supongo que será cuestión de prioridades”, expresó el parlamentario, según publicó el medio citado.

El diario indicó que Olano pidió, además, que la vicepresidenta se pronunciara sobre el caso del exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, y sobre una segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta violación, así como acerca del expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, a quien tildó como “otro depredador sexual”. En su intervención, el diputado remarcó que considera vacuas las declaraciones de la ministra de Trabajo y planteó que, en su opinión, las políticas del Ministerio han fracasado.

A esas declaraciones, Yolanda Díaz respondió solicitando a Olano la retirada de la expresión “casta sindical” y que ofrezca disculpas a las organizaciones sindicales. Tal como publicó la fuente citada, la ministra afirmó que los sindicatos constituyen una pieza fundamental del diálogo social, y destacó que su labor no se corresponde con la imagen apuntada por el diputado popular. Mantuvo que las políticas aplicadas por su cartera han facilitado que miles de trabajadores accedan a contratos indefinidos y que unas 2,5 millones de personas en España tengan actualmente acceso a un salario mínimo considerado digno. Según Díaz, “represento la dignidad de la clase trabajadora”, enfatizó durante su intervención recogida por el medio.

Sobre la posición del PP, Díaz alegó que este partido se sitúa junto a los “fondos buitre” y representa en España los intereses de Donald Trump, señalando que el expresidente estadounidense “quiere decidir desde Norteamérica qué presupuesto en Defensa tiene que tener España”. Redobló sus críticas afirmando que el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo apoya recortes en derechos laborales y en el sistema público de salud, así como políticas que impactan a los pensionistas. Díaz afirmó que ella actúa en defensa de los 10 millones de pensionistas de España, mientras que, bajo su criterio, el PP “abofetea” a este colectivo en el Congreso, según consignó la fuente de noticias.

El cruce de acusaciones entre Díaz y Olano evidenció la polarización del debate político en el Congreso sobre la representación de los intereses de la clase trabajadora y el papel de los sindicatos en la agenda pública. La fuente consultada subraya que ambas partes presentaron argumentos centrados en la legitimidad y efectos de las políticas laborales y sociales del Gobierno, las prioridades en la financiación del sindicalismo, el aumento del salario mínimo y los casos judiciales que afectan al ámbito político. El contenido del debate también incluyó alusiones al contexto internacional, especialmente la supuesta sintonía de los partidos españoles con líneas marcadas por gobiernos extranjeros.

A lo largo de la sesión, los diputados confrontaron cifras relativas al aumento del salario mínimo y la financiación sindical, además de abordar las críticas sobre la actuación y prioridades del Ministerio de Trabajo. Díaz defendió la validez y el alcance social de sus medidas, mientras que la bancada popular sostuvo una posición de desacuerdo profundo sobre el impacto y dirección de las políticas implementadas, de acuerdo con el análisis ofrecido por la fuente original.

