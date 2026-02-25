El líder de IU destaca la "generosidad" y "coherencia" de Yolanda Díaz al renunciar como candidata a las generales

Antonio Maíllo expresó que su figura se centra en Andalucía y no aspira a liderar a nivel nacional, al tiempo que enfatizó la necesidad de evitar especulaciones sobre futuros referentes en la izquierda alternativa. Explicó que, en el actual contexto, lo más relevante es sumar aliados para que la decisión sobre el próximo candidato sea colectiva. Esta postura surgió después de la renuncia de Yolanda Díaz como candidata a las próximas elecciones generales, movimiento que Maíllo consideró como una muestra de responsabilidad política. Según informó IU a través de declaraciones remitidas a los medios, el coordinador federal de la formación resaltó que esta transición de liderazgos debe ir acompañada de unidad y una decisión consensuada en torno al futuro del espacio político alternativo.

De acuerdo con lo publicado por IU, Maíllo atribuyó a Yolanda Díaz coherencia y “generosidad” en su decisión de dar un paso al costado respecto a la candidatura nacional. Consideró que la vicepresidenta segunda facilita así el proceso de relevo en la dirección de la izquierda, un proceso que para él resulta necesario y previsto debido a la apertura de un nuevo ciclo político. Señaló además que todos los actores involucrados —Sumar, Comuns, Más Madrid e IU— habían asumido esa intención de renovar liderazgos como un elemento imprescindible para avanzar en la configuración de una alternativa consolidada.

El líder de IU desglosó que la decisión de Díaz obedece a motivos personales, aunque reconoció que la ausencia de algunos líderes en el reciente acto de Sumar no se relacionó inicialmente con esta renuncia, sino que se interpretó después como un resultado lógico del debate interno en la izquierda, según detalló IU. Subrayó que el hecho de que Díaz continúe como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo representa una garantía para las políticas laborales, al considerarla un valor relevante para el Ejecutivo y para la estabilidad de la gestión en esa área.

En sus declaraciones difundidas por IU, Maíllo valoró especialmente la contribución de Yolanda Díaz en la creación y consolidación del Gobierno de coalición de 2023, recordando su papel en el impulso de la estrategia que permitió constituir el actual Ejecutivo. Resaltó que tanto IU como sus aliados han priorizado siempre el “bien común”, poniendo el funcionamiento y la utilidad pública por encima de intereses individuales dentro del proceso de redefinición de la izquierda alternativa.

El coordinador federal de IU insistió en que no corresponde en este momento alimentar rumores sobre posibles nombres para liderar el espacio político progresista. Reiteró que actualmente lo prioritario consiste en incorporar aliados y sumar aportaciones para que la elección sobre el futuro liderazgo se realice colectivamente, evitando cualquier decisión unilateral o predeterminada. En palabras textuales, Maíllo apuntó: “Sería muy incoherente que hagamos todo, que dejemos hecho, que el pastel lo tengamos envuelto y cuando estemos envueltos se lo ofrezcamos a los demás”.

Antonio Maíllo aclaró también, según reportó IU, que Andalucía conservará un papel destacado en la estrategia del espacio progresista, subrayando que su responsabilidad se mantiene fija en el territorio andaluz al encabezar la candidatura de la confluencia 'Por Andalucía'. Señaló que su implicación se orienta a reforzar la presencia y capacidad política en la región, a la que consideró esencial para la arquitectura del proyecto común de la izquierda.

A lo largo de sus declaraciones, Maíllo remarcó la importancia de la coordinación entre IU, Sumar, Comuns y Más Madrid, destacando que cada organización comparte objetivos y estrategias hacia el fortalecimiento del bloque alternativo. Expuso que esta etapa de transición no responde a disputas internas, sino a la voluntad expresa de facilitar un proceso de renovación dirigido por todas las partes involucradas.

Tal como consignó IU, la salida de Yolanda Díaz de la candidatura nacional fue recibida en la organización como una oportunidad para repensar estructuras internas y fortalecer la participación colectiva. El dirigente concluyó reiterando la necesidad de priorizar la construcción de consensos amplios sobre cualquier proyecto de liderazgo, alejando la toma de decisiones de lógicas personalistas y acercándola a dinámicas de grupo y cooperación entre fuerzas políticas progresistas.