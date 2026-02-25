Cargos y ministros de Sumar agradecen a Díaz su gestión y su afán de unidad tras confirmar que no será candidata

El reconocimiento a las políticas implementadas en el Ministerio de Trabajo, tales como la reforma laboral, el incremento del salario mínimo interprofesional y la puesta en marcha del mecanismo de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) durante la pandemia, fundamenta el respaldo de los principales dirigentes de Sumar y sus socios a la figura de Yolanda Díaz, tras anunciar que no será candidata en las próximas elecciones generales. Según reportó Europa Press, diversos ministros y cargos de la coalición han aprovechado este anuncio para poner de relieve tanto el liderazgo de Díaz como su papel en la articulación de alianzas que han frenado a las fuerzas conservadoras y propiciado avances en derechos laborales y sociales.

De acuerdo con Europa Press, la ministra de Sanidad y dirigente de Más Madrid, Mónica García, expresó un agradecimiento directo a Yolanda Díaz tras su decisión de no encabezar la lista de la izquierda alternativa en los próximos comicios. García destacó que la vicepresidenta segunda “ha estado a la altura” en un momento crucial para el espacio político progresista, además de resaltar los resultados obtenidos por el Ministerio de Trabajo en la mejora de las condiciones y derechos de la clase trabajadora, señalando que “hoy tiene más derechos y certezas que nunca”. García también enfatizó que Sumar consiguió, bajo el liderazgo de Díaz en las elecciones de julio de 2023, evitar la vuelta al poder de las derechas y asegurar la continuidad de un gobierno de coalición. “Contigo y con todos los que están por venir seguimos caminando”, concluyó la ministra en su mensaje recogido por Europa Press.

Según publicó Europa Press, Ernest Urtasun, titular de Cultura y portavoz de Sumar, manifestó que, pese al anuncio de Díaz, queda mucho trabajo por delante en la legislatura, transmitiéndole su apoyo con un “siempre contigo, compañera”. Por su parte, Pablo Bustinduy, responsable de Derechos Sociales, calificó a Díaz como “la mejor ministra de Trabajo de la historia de nuestro país” y valoró su defensa de los derechos de la mayoría trabajadora.

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia, Sira Rego, elogió el compromiso de Yolanda Díaz por situar en el centro de las políticas públicas a la población trabajadora, anotando que desde su cartera seguirán avanzando en la conquista de nuevos derechos. En otro mensaje publicado en la red social Bluesky, Rego envió un “abrazo feminista” a la vicepresidenta.

Europa Press también dio cuenta de la reacción de Alberto Ibáñez, diputado de Compromís integrado en Sumar, quien remarcó la labor aglutinadora de Díaz en una coalición electoral que, según sus palabras, “frenó al fascismo”. Ibáñez resaltó su gestión al frente del Ministerio de Trabajo y su capacidad para unir a diferentes sensibilidades dentro de la izquierda.

Aina Vidal, coportavoz de los Comunes, señaló que cuentan con un año y medio más para seguir profundizando en la mejora de la vida de la clase trabajadora, enviando un mensaje de aliento a Díaz. La formación enfatizó su voluntad de continuar colaborando estrechamente con la vicepresidenta y el resto del Ejecutivo, con el objetivo de asegurar la estabilidad y avanzar en materia de políticas sociales. Desde la estructura catalana insistieron en el reconocimiento de los logros alcanzados en la cartera laboral, citando de nuevo la reforma del mercado de trabajo, los aumentos salariales mínimos y la gestión de los ERTEs como hitos principales.

Lara Hernández, coordinadora de Movimiento Sumar, agradeció el esfuerzo de Yolanda Díaz por priorizar los intereses de la mayoría social y la justicia, comprometiéndose a seguir trabajando junto a ella en la defensa de los derechos de las trabajadoras y en la construcción de nuevas expectativas de progreso.

Nahuel González, diputado de Izquierda Unida en Sumar, respaldó la decisión de Díaz de apartarse de la candidatura, subrayando que la vida de la clase trabajadora valenciana experimentó mejoras bajo su gestión en el Ministerio de Trabajo. Además, González resaltó que la presencia de Díaz fue un motivo determinante para concurrir en 2023 en la candidatura de Sumar, y valoró positivamente que siga ejerciendo su función de ministra y vicepresidenta en el Ejecutivo.

Según amplió Europa Press, González hizo un llamado a los partidos de la coalición para que actúen con responsabilidad y contribuyan a revalidar un gobierno que continúe el proceso de progreso. En palabras del diputado, la unidad debe ser construida a partir de la elaboración programática y el consenso, destacando la importancia de iniciativas recientes orientadas al fortalecimiento de la cohesión dentro de la izquierda transformadora.

Estas muestras públicas de apoyo y valoración enfatizan el rol central que ha desempeñado Yolanda Díaz en el fomento de la unidad dentro del bloque progresista y en la promoción de un nuevo marco laboral más favorable para la mayoría social. Las principales figuras del espacio destacan su legado en políticas laborales y sociales, y advierten que la continuidad de estos avances dependerá de la capacidad de los actores políticos para sostener el trabajo conjunto y garantizar un gobierno que priorice la cohesión y los derechos sociales, según informaron desde Europa Press.