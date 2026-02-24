Ziganda: "Ha sido un lujo y cinco meses que no olvidaremos"

León, 24 feb (EFE).- El exentrenador de la Cultural Leonesa, José Ángel Ziganda, consideró este martes un "lujo" que no olvidará los cinco meses en los que ha permanecido al frente del equipo, tras su llegada como sustituto de Raúl Llona y ahora verse relevado por Rubén de la Barrera.

El técnico navarro, que dirigió durante 21 encuentros al equipo leonés con cinco victorias, otros tantos empates y once derrotas, destacó en rueda de prensa a una plantilla que les ha hecho sentirse "entrenadores de verdad", después de ausentarse de los banquillos durante temporada y media.

"Me entran más ganas aún de entrenar con gente así y para nosotros fue un regalo el partido en Leganés, porque nos vamos con un equipo entero", resaltó 'Cuco' Ziganda, que se va dejando un equipo "hecho, derecho y muy responsable, como el mayor activo que va a pelear por el objetivo".

Por ello, pese a aceptar "las reglas del fútbol", sí criticó "la falta de paciencia, aunque las prisas y los nervios son lícitos"; no obstante, cree que, pese a la racha de diez jornadas sin conocer la victoria, "el equipo no está tan lejos" y sólo reconoció dos malos encuentros ante el Ceuta (3-1) y Real Sociedad B (1-1).

Insistió en que el equipo, en los últimos partidos, se mostró "más solvente y fiable, muy vivo y comprometido, mucho más compacto que deshilado", a pesar de los cuatro puntos ganados de los últimos treinta disputados.

Con respecto a la escasa participación concedida al extremo brasileño Lucas Ribeiro en los últimos partidos, Ziganda lo achacó a su tono físico ya que considera que "no encontró el tono después de un muy buen mes de diciembre y es un jugador que necesita o entrenar o jugar mucho". EFE

