Valencia anima a la ciudad a disfrutar de una Copa de voleibol que acoge por primera vez

Valencia, 24 feb (EFE).- Valencia se estrenará este jueves como sede de la Copa del Rey de voleibol, que reunirá a los ocho mejores equipos de la Superliga masculina en el Pabellón de la Fuente de San Luis hasta al domingo 1 de marzo, y el Ayuntamiento animó a la ciudad a disfrutar de la competición más antigua del voleibol masculino español.

“La Fonteta será la casa del voleibol durante toda esta semana y posicionando nuestra ciudad en el epicentro del deporte español por segunda semana consecutiva. Animamos a la ciudadanía a vibrar con esta competición y a acercarse a disfrutar del mejor voleibol español desde una de las instalaciones deportivas municipales más emblemáticas de nuestra ciudad”, declaró la concejala de Deportes, Rocío Gil.

El vigente campeón del torneo, el CV Guaguas de Gran Canaria, defiende el título ante Grupo Herce Soria Voleibol, Conectabalear CV Manacor, finalista en la pasada edición, CV Melilla, Pamesa Teruel VB, Cisneros La Laguna, UC3M Voleibol Leganés y el anfitrión Léleman Conqueridor, que competirá por tercera vez en la Copa.

Guaguas y Teruel abrirán la competición el jueves 26 a las 17 horas y el segundo duelo enfrentará a CV Manacor y Leganés desde las 20 horas. Los vencedores de ambos duelos se medirán en la primera semifinal, prevista para el sábado 28 a las 17 horas.

En la otra parte del cuadro, Grupo Herce Soria y La Laguna abrirán la jornada del viernes 27 a las 17 horas, mientras que el Conqueridor se medirá al CV Melilla desde las 20 horas. Los vencedores de estos dos duelos se enfrentarán en la semifinal del sábado 28 a las ocho de la tarde.

La final se disputará el domingo 1 de marzo a partir de las 17:30 horas.

El Ayuntamiento de Valencia ha impulsado una recolección de tapones de botellas de plástico dentro del proyecto ‘Tapones por el deporte’. Esos tapones reciclados por los aficionados que acudan a La Fonteta a presenciar los partidos se transformarán en elementos de instalaciones deportivas de zonas de la ciudad afectadas por la DANA. EFE

