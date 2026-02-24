Espana agencias

Valencia anima a la ciudad a disfrutar de una Copa de voleibol que acoge por primera vez

Guardar

Valencia, 24 feb (EFE).- Valencia se estrenará este jueves como sede de la Copa del Rey de voleibol, que reunirá a los ocho mejores equipos de la Superliga masculina en el Pabellón de la Fuente de San Luis hasta al domingo 1 de marzo, y el Ayuntamiento animó a la ciudad a disfrutar de la competición más antigua del voleibol masculino español.

“La Fonteta será la casa del voleibol durante toda esta semana y posicionando nuestra ciudad en el epicentro del deporte español por segunda semana consecutiva. Animamos a la ciudadanía a vibrar con esta competición y a acercarse a disfrutar del mejor voleibol español desde una de las instalaciones deportivas municipales más emblemáticas de nuestra ciudad”, declaró la concejala de Deportes, Rocío Gil.

El vigente campeón del torneo, el CV Guaguas de Gran Canaria, defiende el título ante Grupo Herce Soria Voleibol, Conectabalear CV Manacor, finalista en la pasada edición, CV Melilla, Pamesa Teruel VB, Cisneros La Laguna, UC3M Voleibol Leganés y el anfitrión Léleman Conqueridor, que competirá por tercera vez en la Copa.

Guaguas y Teruel abrirán la competición el jueves 26 a las 17 horas y el segundo duelo enfrentará a CV Manacor y Leganés desde las 20 horas. Los vencedores de ambos duelos se medirán en la primera semifinal, prevista para el sábado 28 a las 17 horas.

En la otra parte del cuadro, Grupo Herce Soria y La Laguna abrirán la jornada del viernes 27 a las 17 horas, mientras que el Conqueridor se medirá al CV Melilla desde las 20 horas. Los vencedores de estos dos duelos se enfrentarán en la semifinal del sábado 28 a las ocho de la tarde.

La final se disputará el domingo 1 de marzo a partir de las 17:30 horas.

El Ayuntamiento de Valencia ha impulsado una recolección de tapones de botellas de plástico dentro del proyecto ‘Tapones por el deporte’. Esos tapones reciclados por los aficionados que acudan a La Fonteta a presenciar los partidos se transformarán en elementos de instalaciones deportivas de zonas de la ciudad afectadas por la DANA. EFE

plm/nhp/ism

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Supremo permite disfrutar con flexibilidad del permiso de cinco días para cuidado de familiares

El máximo órgano judicial establece que los días para atender a allegados pueden distribuirse según la conveniencia del trabajador y las necesidades del enfermo, sin exigirse que se utilicen inmediatamente después del incidente que los motiva

El Supremo permite disfrutar con

Feijóo abrirá campaña en Salamanca este viernes y prevé visitar las nueve provincias de Castilla y León

El líder del PP acompañará durante dos semanas al candidato Mañueco, sumando actos sectoriales y encuentros con votantes, en medio de la búsqueda del “mayor apoyo” para alcanzar la Presidencia frente al avance de Vox y PSOE

Feijóo abrirá campaña en Salamanca

Ábalos dijo al juez que tuvo "muchísimas oportunidades" para fugarse y no lo hizo: "No tengo dónde ir, en ninguna parte"

Ábalos dijo al juez que

Víctimas de la dana acogen con "cautela" la petición de investigar a Mazón y esperan que la justicia no les "decepcione"

Víctimas de la dana acogen

Pedro Sánchez clausura este miércoles en Infiesto (Asturias) la jornada sobre Equidad Territorial y Reto Demográfico

Pedro Sánchez clausura este miércoles
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza del accidente de

La jueza del accidente de Adamuz pide a Adif que devuelva el material que retiró sin permiso si quiere evitar la responsabilidad penal

Tres detenidos por llevarse entrecot, quesos y chorizos valorados en 700 euros en Cáceres: una se metía los embutidos en el interior de la faja

Los ministerios de Interior, Defensa y Exteriores reúnen el grueso de los 153 documentos clasificados del 23F que el Gobierno hará públicos

La UE acusa a España de confiar “las joyas de la corona de sus fuerzas de seguridad” a Huawei, pero Interior asegura que “no hay riesgo”

La jueza que investiga la DANA pide la imputación de Carlos Mazón: dice que su “exclusión voluntaria” fue decisiva en las muertes

ECONOMÍA

Las grandes plataformas inmobiliarias son

Las grandes plataformas inmobiliarias son denunciadas ante la CNMC por “monopolio digital” y “disparar” el precio de la vivienda

Condenan a dos años de cárcel a una mujer por apropiarse de tres millones de euros con la venta de un chalé al jugador del Barça Lewandowski

Andalucía prevé una caída de hasta el 30% en las reservas turísticas en Semana Santa por la desconexión ferroviaria

La decisión de Trump de subir los aranceles beneficia al 60% de los productos españoles y perjudica a un 10%

Ley de Propiedad Horizontal: estos son los límites para utilizar una plaza de garaje como trastero y evitar conflictos con la comunidad de vecinos

DEPORTES

El jugador del PSG Achraf

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080

Los jugadores más duros a los que se han enfrentado Pedri y Ferran Torres: “Si llegas a estar en medio te parten en cuatro”

Pedri y Ferran Torres revelan las cifras de las multas de Flick por llegar tarde: “Mejor no aparezcas”