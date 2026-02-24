Un diputado del PP en el Parlamento catalán tilda de "neandertal" a la religión islámica

Barcelona, 25 feb (EFE).- El diputado del PP en el Parlament de Cataluña Cristian Escribano ha tildado este martes de "neandertal" a la religión islámica, tras hacer referencia a cuestiones como el uso del burka o la "persecución" a mujeres y homosexuales.

En una intervención en el Parlament, Escribano ha remarcado que en España "las mujeres son libres, nadie le dice a una mujer cómo viste ni cómo sale de casa, ni cómo piensa; por mucho que estas religiones neardentales sean amparadas por su Gobierno y su ideología decadente", en alusión al islam.

El diputado ha señalado que el islam hace "apología de la sumisión" por el uso del velo en menores de edad: "Dentro del islam a los 12 años empieza la presión (a las niñas) de ya ser mujer, aparece el 'no provoques' y el 'póntelo para proteger el honor de la familia'. Eso no es libertad, es apología de la sumisión".

"En nuestra sociedad defendemos que la mujer no vaya un paso por detrás del hombre, que nadie sea perseguido por su orientación sexual, y que la ley esté por encima de cualquier dogma. A los neandertales que tienen esas creencias incompatibles con el mundo civilizado no hay que integrarles, hay que expulsarles", ha agregado.

Tras reafirmarse en que hay "religiones neandertales", en alusión al islam, la vicepresidenta primera del Parlament, Raquel Sans, ha llamado la atención al diputado popular.

"No es de recibo que en este Parlament se discrimine a alguien por su creencia religiosa", ha señalado Sans, que ha leído el punto del código de conducta de la cámara que establece que los diputados deben tener una actitud "escrupulosa y ejemplar de acuerdo con el principio de igualdad, sin discriminación por razón de género, orientación sexual, creencias, ideología, origen o condición social". EFE