Talant Dujshebaev, nuevo seleccionador de Francia de balonmano, debutará contra España

París, 24 feb (EFE).- Talant Dujshebaev, leyenda del balonmano mundial y que hizo carrera en España, será el nuevo seleccionador de Francia, en sustitución de Guillaume Gille, quien ha estado seis años en el cargo, anunció este martes la federación francesa de este deporte.

El legendario jugador debutará al frente del banquillo de los 'bleus' el 19 de marzo en un amistoso en Le Mans ante España, país al que representó como internacional y donde cosechó un rotundo éxito como entrenador del Balonmano Ciudad Real, al ganar tres Copas de Europa (en 2006, 2008 y 2009).

Tres días más tarde, el 22, ambas selecciones se medirán precisamente en Ciudad Real.

No obstante, el primer envite de calibre del hispano-kirguiz será el próximo junio con la eliminatoria clasificatoria para el Mundial de 2027 ante la República Checa.

Dujshebaev, de 57 años y nacido en Kirguistán cuando era aún la Unión Soviética y nacionalizado español posteriormente, entrenó desde 2014 al Kielce polaco, con el que levantó la Copa de Europa en 2016.

El que fuera mejor jugador del mundo en 1994 y 1996 hizo carrera en España en el Teka de Santander (en 1994 ganó la Liga Asobal y la Copa de Europa) y en el Balonmano Ciudad Real, entre 2001 y 2004.

Como técnico, también tomó las riendas del Club Balonmano Atlético de Madrid (2011-2013) y de las selecciones de Hungría y Polonia. Con esta última, llegó a las semifinales en los Juegos Olímpicos de Río de 2016.

"Es realmente un honor para mí entrenar a la selección de Francia. Es incluso algo que deseaba por encima de todo, porque Francia cuenta con una generación de jugadores formidable. Mi objetivo con estos jugadores es realmente este: ganarlo todo, volver a dominar especialmente a Alemania, a Dinamarca", resumió. EFE

