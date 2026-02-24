Sumar, Podemos y Compromís acusan a Feijóo de echarse "en brazos" de Vox y de pretender gobernar las CCAA desde Madrid

Voces de la oposición han advertido que la fórmula impulsada por el Partido Popular para negociar futuros pactos de gobierno junto a Vox implica que decisiones clave para la gestión autonómica se adopten desde la sede central de la formación en Madrid y no en los propios territorios. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, representantes de Sumar, Podemos y Compromís han acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de diseñar un modelo centralizado que, según sus palabras, niega el principio de autonomía de las comunidades y pone en riesgo derechos sociales.

Europa Press detalló que los portavoces de Sumar, Podemos y Compromís respondieron abiertamente al envío, por parte de la dirección nacional del PP, de un documento marco a sus líderes autonómicos. El texto, elaborado en la sede del partido en la calle Génova de Madrid y presentado este lunes por Feijóo, establece las bases para una estrategia común con Vox en los gobiernos regionales. El objetivo declarado es garantizar la estabilidad en los ejecutivos de coalición y evitar contradicciones entre territorios, aunque, según el bloque progresista, esto se lograría a costa de homogeneizar decisiones que hasta ahora correspondían a cada comunidad.

Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar, indicó en declaraciones recogidas por Europa Press que considera “un escándalo” e “insulto” la pretensión de que el PP cierre acuerdos con Vox que sean de aplicación generalizada en todas las comunidades. Advirtió a los ciudadanos de Castilla y León y de Andalucía que votar por los presidentes autonómicos Alfonso Fernández Mañueco o Juanma Moreno implicaría, a su juicio, que la gestión de ambas regiones se dirija realmente desde Madrid y no bajo el marco del Estado de las Autonomías, consagrado en la Constitución.

Tesh Sidi, diputada de Más Madrid adscrita a Sumar, también mostró su rechazo a la estrategia de Feijóo. Según publicó Europa Press, Sidi criticó que el dirigente popular no ponga límites a Vox y observó que el líder de este partido, Santiago Abascal, estaría participando activamente en la redacción del próximo programa electoral del PP. En opinión de Sidi, esta dinámica representa una pugna en la que sólo uno de los bloques ganará, situando a Vox como la eventual fuerza hegemónica de la derecha si sigue este curso.

Desde Compromís, el diputado Alberto Ibáñez, integrante del grupo Sumar, consideró, según reportó Europa Press, que lo más preocupante del documento base presentado por el PP es la renuncia a políticas sobre violencia de género. Además, Ibáñez subrayó la oposición del PP a medidas contra la crisis climática, un punto especialmente sensible tras las 230 personas fallecidas en Valencia debido a la DANA de 2024. El diputado señaló además que algunas propuestas del documento vinculan inmigración con delincuencia, posición que tildó de racista.

Agueda Micó, también de Compromís y actualmente en el Grupo Mixto, señaló, según consignó Europa Press, que el método de negociación demuestra que al PP le urge alcanzar un pacto con Vox, omitiendo en las conversaciones cuestiones relevantes como sanidad, financiación autonómica o vivienda. Micó observó que Feijóo negocia directamente con el líder de Vox e indicó que la supervivencia política del líder popular depende de aceptar las condiciones del partido de Abascal.

Europa Press recogió además la postura de Ione Belarra, secretaria general de Podemos, quien sostiene que el PP ya no se diferencia en la práctica de Vox en su discurso ni en sus propuestas programáticas. Para Belarra, ambas formaciones representan “el mismo proyecto político dividido en dos partes” y expresó que las diferencias entre partido y formación de ultraderecha son cada vez menos perceptibles.

En el trasfondo de esta controversia, Europa Press subrayó que el PP justificó la elaboración y distribución de este documento base para lograr coherencia en sus pactos autonómicos y mantener la estabilidad en los gobiernos de coalición. Frente a estos argumentos, los representantes de Sumar, Podemos y Compromís insisten en que ese mecanismo traslada la toma de decisiones a Madrid y debilita el autogobierno regional.

Las posiciones de los partidos progresistas incluyen el señalamiento de riesgos concretos en derechos sociales, políticas de igualdad y gestión climática. Europa Press señaló que la preocupación se extiende al impacto de futuros acuerdos en asuntos de inmigración y en la vinculación de grandes problemáticas sociales a líneas ideológicas de extrema derecha.

La reacción de los líderes de la izquierda llega tras la difusión del documento estratégico del Partido Popular, y tras haber sido remitido a los equipos regionales como marco para la negociación con Vox. Los partidos consultados por Europa Press interpretan esta directriz como un giro centralizador en la política nacional, que aleja la toma de decisiones de la realidad y de las necesidades específicas de cada autonomía.