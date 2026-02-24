Espana agencias

Rubén de la Barrera: "No soy salvador de nada ni es cuestión de quitar espinas"

Guardar

León, 24 feb (EFE).- El nuevo técnico de la Cultural Leonesa, Rubén de la Barrera, que afronta su segunda etapa en el club, dijo este martes que no se considera "salvador de nada".

"No soy salvador de nada. Tan solo vengo a ayudar y convencido de poder hacerlo", afirmó, y señaló que no tiene la intención de "quitar espinas" ni "redimirse", después de que en su anterior experiencia en el club no pudiera lograr el objetivo que ahora se le vuelve a presentar: la permanencia en Segunda División.

El entrenador gallego, cuyo último equipo fue el Vizela portugués, ocupará el lugar de José Ángel Ziganda, que fue destituido, según señaló la consejera delegada de la Cultural, Natichu Alvarado, "por una decisión únicamente basada en los resultados" que avaló el director deportivo, José Manzanera, que indicó que solo barajó dos opciones, "o continuar con Cuco -Ziganda- o apostar por De la Barrera".

De la Barrera reconoció la dificultad de intentar enderezar el rumbo del equipo, actualmente en puestos de descenso a tres puntos de la permanencia, aunque justificó su decisión de aceptar el cargo en esta oportunidad, frente a otros intentos, porque se considera una persona "valiente, de retos, porque lo más fácil era esquivar una situación así".

El nuevo técnico culturalista, que iniciará mañana los entrenamientos al frente del equipo de cara a su debut el domingo ante la UD Las Palmas, señaló como clave en su propuesta que los jugadores "corran y defiendan como auténticas bestias y esto tiene que ser estable en el tiempo".

Para ello reclamó el mayor respaldo de la afición y que el Reino de León, donde el equipo tan solo ha sumado dos victorias, "muestre la mejor versión y tiene que ser fundamental, porque eso se traduce en confianza y un plus extra determinante para que los jugadores consigan resultados".

En cuanto al estilo de juego, Rubén de la Barrera apostó por "hacer cosas para merecer un resultado" y aseguró que la actual plantilla tiene "mucho nivel y potencial del medio del campo hacia arriba". EFE

fps/erbq/ism

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Pedro Martínez señala tres decisiones arbitrales de la semifinal ante el Real Madrid

Infobae

Iván Alejo: "Necesitamos que Zorrilla se llene y sea una caldera ante el Huesca"

Infobae

México busca ante Islandia talentos para el Mundial

Infobae

Talant Dujshebaev, nuevo seleccionador de Francia de balonmano, debutará contra España

Infobae

Cerezo: “La sanción a Prestianni va a crear muchísimos problemas”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza del accidente de

La jueza del accidente de Adamuz pide a Adif que devuelva el material que retiró sin permiso si quiere evitar la responsabilidad penal

Tres detenidos por llevarse entrecot, quesos y chorizos valorados en 700 euros en Cáceres: una se metía los embutidos en el interior de la faja

Los ministerios de Interior, Defensa y Exteriores reúnen el grueso de los 153 documentos clasificados del 23F que el Gobierno hará públicos

La UE acusa a España de confiar “las joyas de la corona de sus fuerzas de seguridad” a Huawei, pero Interior asegura que “no hay riesgo”

La jueza que investiga la DANA pide la imputación de Carlos Mazón: dice que su “exclusión voluntaria” fue decisiva en las muertes

ECONOMÍA

El Constitucional avala la Ley

El Constitucional avala la Ley de Vivienda para frenar la subida del alquiler y tumba el recurso de Ayuso contra las zonas tensionadas

Las grandes plataformas inmobiliarias son denunciadas ante la CNMC por “monopolio digital” y “disparar” el precio de la vivienda

Condenan a dos años de cárcel a una mujer por apropiarse de tres millones de euros con la venta de un chalé al jugador del Barça Lewandowski

Andalucía prevé una caída de hasta el 30% en las reservas turísticas en Semana Santa por la desconexión ferroviaria

La decisión de Trump de subir los aranceles beneficia al 60% de los productos españoles y perjudica a un 10%

DEPORTES

El jugador del PSG Achraf

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080

Los jugadores más duros a los que se han enfrentado Pedri y Ferran Torres: “Si llegas a estar en medio te parten en cuatro”

Pedri y Ferran Torres revelan las cifras de las multas de Flick por llegar tarde: “Mejor no aparezcas”