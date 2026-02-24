Espana agencias

Rescatados 156 migrantes en Baleares y detenido un patrón de patera en Formentera

(Actualiza la NA2208 con las pateras localizadas hasta las 14.35 horas)

Ibiza/Palma, 24 feb (EFE).- Al menos 156 migrantes han sido rescatados este martes en ocho pateras localizadas en Formentera, donde ha sido detenido el patrón de una de ellas, y en otra avistada a dos millas al noreste de Cabrera, al sur de Mallorca.

El penúltimo grupo de migrantes de la jornada, de 14 personas de origen magrebí, ha sido interceptado a las 13.45 horas en Illa s'Espardell en Formentera, en una intervención donde ha sido detenido el patrón tras haber sido identificado, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

Poco después, a las 14.35 horas, han sido rescatadas otras 15 persona de origen magrebí a 5 millas al sur de Formentera.

La jornada de rescates ha empezado cuando Salvamento Marítimo ha rescatado a las 4.30 horas de la madrugada a un grupo de 17 migrantes de origen magrebí a bordo de una patera a dos millas al este de la isla de Formentera.

A las 5.00 horas han sido interceptados, en las inmediaciones del establecimiento Blue Bar de Formentera, otras 17 personas, también de origen magrebí, tras arribar en otro bote.

Casi una hora después han sido rescatadas otras 26 personas de origen subsahariano, en un bote localizado a dos millas al noreste de la isla de Cabrera, en Mallorca, y un grupo de 14 migrantes de origen subsahariano han sido interceptados a las 6.30 horas en una barca en Es Ram, en Formentera.

Apenas media hora más tarde, a las 7.00 horas se ha interceptado a otras 20 personas de origen magrebí en la Carretera de La Mola, también en Formentera.

Además, a media mañana, a las 11 y las 12.10 horas del mediodía, la Guardia Civil ha interceptado en la pitiusa otras dos embarcaciones: La primera, con 17 migrantes magrebíes a bordo, en la zona de es Ram; y la segunda, con 16 personas a bordo de origen subsahariano, en la zona de s'Estufador, ha informado la Delegación del Gobierno.

Las 9 embarcaciones de este martes se suman a las 5 que llegaron a Baleares el lunes, con 86 personas a bordo, tres de ellas a Formentera, una cerca de Cabrera y una quinta en Ibiza.

Con estas últimas embarcaciones, en lo que va de año han sido localizadas 32 pateras en Baleares, con un total de 567 migrantes, según el recuento de EFE a partir de los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno.

El último informe quincenal de 2025 del Ministerio del Interior recoge que en todo el año llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 pateras procedentes de Argelia, lo que representa un aumento del 24,5 % en el número de inmigrantes y un incremento de casi el 15 % en el volumen de embarcaciones en comparación con 2024. EFE

