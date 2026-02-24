Espana agencias

Prestianni alegará que no profirió insulto racista y que Vinícius le llamó primero "enano"

Londres, 24 feb (EFE).- El futbolista argentino del Benfica Gianluca Prestianni, acusado de proferir insultos racistas a Vinícius Júnior y varios jugadores del Real Madrid, alegará en su defensa que eso no es cierto y que le dijo "maricón" porque el brasileño le llamó primero "enano", según el diario británico 'The Times'.

Esa fuente señala que el futbolista del Benfica basará su defensa en que hizo un comentario homofóbico ("maricón") a Vinícius como respuesta al insulto de "enano" que, según él, profirió primero el brasileño, pero que en ningún caso le llamó "mono".

En la sesión de preparación de este lunes en el Santiago Bernabéu participó Prestianni, a pesar de que no podrá disputar el partido al estar suspendido provisionalmente por la UEFA por ese incidente.

Vinícius defiende, apoyado por sus compañeros, aunque sin una imagen o un sonido que demuestre lo ocurrido, que Prestianni le llamó “mono” durante el partido entre Benfica y Real Madrid del pasado martes 17 de febrero.

La decisión de la UEFA de suspender provisionalmente a Prestianni ha sido recurrida por el Benfica, que apura las opciones de que el argentino pueda disputar el partido de vuelta este miércoles. EFE

