Pedro Sánchez presenta mañana en Asturias la II Estrategia para el Reto Demográfico

Oviedo, 24 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará mañana, miércoles, en la localidad asturiana de Infiesto, en el concejo de Piloña, la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico.

Sánchez clausurará a partir de las 12:40 horas una jornada que será inaugurada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón.

La jornada se celebra en el marco de la 'European Rural Youth Forward Conference 2026', un evento que reunirá a más de un centenar de participantes, entre líderes juveniles rurales, delegados de organizaciones juveniles y de jóvenes agricultores, y responsables políticos europeos.

El acto se desarrollará en el centro de La Benéfica, un espacio construido en 1926 en Infiesto, localidad situada a unos 45 kilómetros de Oviedo en el oriente asturiano.

La Benéfica fue recuperada en el año 2023 por, entre otros, el cantante y compositor Rodrigo Cuevas, como espacio cultural y de acción comunitaria.

Tras un proceso de recaudación de fondos popular, se procedió a la rehabilitación de este viejo inmueble que fue la sede de la Sociedad de Socorro Mutuo, cuyo objetivo era que los asociados se auxiliaran mutuamente ante sus problemas y atender necesidades que el Estado no cubría, y llegó a tener tanto éxito que se construyó una nave rectangular de unos 400 metros cuadrados que funcionó como teatro, salón de baile, lugar de encuentro social y cine.

La Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, cuyas directrices generales fueron aprobadas por el Gobierno en marzo de 2019, es una hoja de ruta a largo plazo para la participación de todas las administraciones (estatal, autonómica y local) y de la sociedad civil (entidades privadas, asociaciones organismos sin ánimo de lucro, ciudadanos y tercer sector de acción social) que busca garantizar el desarrollo equilibrado de todos los territorios en España, abordando las desigualdades y desafíos demográficos desde un enfoque integral. EFE