Pedro Martínez señala tres decisiones arbitrales de la semifinal ante el Real Madrid

València, 24 feb (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, apuntó este martes a tres decisiones arbitrales de la semifinal que su equipo disputó y perdió este sábado contra el Real Madrid en la Copa del Rey (106-108).

En su cuenta en la red social X, el entrenador colgó un primer video de una acción que fue señalada como falta de su jugador Sergio De Larrea sobre Walter Tavares tras pararse ante él y ser contactado por el pívot del Real Madrid. Completó después el técnico con una foto en la que remarca la separación que existe entre los jugadores cuando el base 'taronja' ya tiene los pies fijos en el suelo.

El reglamento, en su artículo 33.5 habla de estas acciones y apunta a que un defensor no puede ocupar una posición tan cercana al atacante que no tenga "tiempo o distancia suficientes para detenerse o cambiar de dirección" y aclara que aunque la distancia será proporcional a la velocidad no será "nunca menos de un paso normal".

En el 33.7 respecto a las 'pantallas ilegales' apunta que la distancia "nunca será menor de 1 ni mayor de 2 pasos normales".

El técnico del conjunto valenciano ya había hablado de esa acción en la rueda de prensa posterior al encuentro y apuntó que en su opinión era un error arbitral.

"Nada que decir del arbitraje en un partido tan igualado, hay acciones... una falta en ataque de Tavares que se la señalan a Larry. Larry es aún un jugador joven que se tiene que ganar aún ese poso que tienen otros jugadores", apuntó el técnico que dijo que el Real Madrid fue mejor que su equipo en el final del encuentro. "No buscamos ningún tipo de excusa", destacó.

En esa rueda de prensa, el técnico no quiso valorar que los colegiados cambiaran de fata antideportiva a falta normal tras revisar el video una acción del jugador del Real Madrid Gabi Deck sobre De Larrea, pero este martes también colgó una foto en la que se veía rodeado el puño cerrado del argentino en el momento en el que bajaba el brazo del base vallisoletano.

Finalmente, el entrenador del Valencia Basket colgó también otra captura en la que se ve como el pie del exterior del Real Madrid Theo Maledón pisa la línea de fondo cuando el jugador francés tenía la pelota en la mano.

El técnico del conjunto valenciano no ha realizado ningún comentario sobre estas acciones. EFE

EFE

