Iván Alejo: "Necesitamos que Zorrilla se llene y sea una caldera ante el Huesca"

Valladolid, 24 feb (EFE).- Iván Alejo, capitán del Real Valladolid, pidió este martes apoyo a los aficionados ante el importante compromiso de liga del que su equipo disputará el próximo sábado en su estadio ante el Huesca, un rival directo por la permanencia en Segunda División.

"Necesitamos que el José Zorrilla se llene y sea una caldera ante el Huesca", dijo Alejo durante una rueda de prensa. "Nos sería útil conseguir que 26.000 voces nos alienten el sábado, que en cada falta la gente se vuelque, y que cada córner sea una caldera", subrayó.

Alejo entiende que la afición esté "desencantada y dolida" porque, señaló, si él estuviera en la grada se sentiría "igual", pero destacó que cuando menos se merece "es cuando más se necesita y ahora se necesita mucho su aliento".

"Ya habrá momentos de reproches cuando acabe la temporada y cuando nos salvemos, porque lo vamos a hacer. Estoy convencido de ello y tengo cero dudas al respecto", añadió Alejo, quien resaltó la mejoría del equipo en la última jornada ante el Sporting.

Aunque el partido no se ganó, "es un punto de inflexión muy importante porque se dio la vuelta a un choque contra un rival muy bueno, en un estadio complicado y con una afición que aprieta mucho, lo que implica que el equipo está vivo y lo va a estar más todavía", comentó.

El partido ante el Huesca "es una final de las quince que quedan y hay que ganar", apuntó antes de referirse al nuevo técnico, Fran Escribá, como un entrenador "con mucha experiencia, que ha estado en situaciones muy complicadas y que lo que ha transmitido, sobre todo, es normalidad, que es lo que necesita el grupo".

Asimismo, valoró su valentía a la hora de coger las riendas del Real Valladolid "porque no es nada fácil venir a un equipo con una situación tan difícil, y él ha querido dar el paso y hacerlo". EFE

