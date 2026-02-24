El PSOE ve la investigación a Mazón como un primer paso para que asuma responsabilidades

Madrid, 24 feb (EFE).- El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha dicho este martes que la petición de la jueza de Catarroja al Tribunal Superior de Justicia valenciano para que se investigue al expresident Carlos Mazón por su gestión de la dana constituye el primer paso para que "alguien asuma las responsabilidades".

López ha hecho esta afirmación en los pasillos del Congreso al ser preguntado por la decisión de la jueza, que considera que el expresident valenciano "continúa protegido" por el Consell actual.

"Es el primer paso para que alguien asuma las responsabilidades que no ejerció cuando presidía la comunidad autónoma de Valencia", ha respondido, tras lo que ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por mantenerle en el cargo durante más de un año y seguir haciéndolo ahora en "un puesto que no se merece".

El portavoz socialista se ha mostrado convencido de que "al final, la verdad se va a abrir paso" y ha subrayado que "esa verdad exige responsabilidad, y la mayor es de Mazón".

"Es una homicida imprudente con 230 muertos a sus espaldas, ¡qué menos que acabe en la cárcel!", ha exclamado, por su parte, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián. EFE