El juicio por la reventa de ataúdes en Valladolid reunirá a 239 testigos y 17 peritos

Valladolid, 24 feb (EFE).- El juicio que se celebrará en la Audiencia Provincial de Valladolid contra veintitrés acusados de fraude por la supuesta reventa de ataúdes por parte de una funeraria, incluirá la comparecencia de 239 testigos y diecisiete peritos propuestos por las diferentes partes personadas.

La vista oral se abrirá el próximo 2 de marzo, fecha en la que están convocadas las partes para el planteamiento de las cuestiones previas y evaluar posibles acuerdos de conformidad.

Según las previsiones, el juicio se desarrollará en distintas sesiones hasta el 9 de junio, con la previsión de que los encausados comiencen a declarar a partir del 20 de mayo, después de que lo hayan hecho los testigos y peritos.

Las acusaciones contra los procesados se centran en los delitos de constitución y pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, falta de respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.

La Fiscalía pide provisionalmente penas que oscilan entre veinte años de cárcel en el caso de las más elevadas y dos años de prisión en el de las menores, según fuentes del caso.

El Juzgado de Instrucción Número 6 de Valladolid decidió procesar a los investigados tras instruir las correspondientes diligencias para averiguar si el Grupo Funerario El Salvador se quedaba con ataúdes comprados antes de incinerar los cadáveres y los revendía, con la posible retirada de casi 6.000 féretros entre 1995 y 2015. según fuentes del caso. EFE