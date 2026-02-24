Espana agencias

El Gobierno ve al PP "rendido" a Vox en las negociaciones autonómicas: "Ha pasado a ser la ultraderecha"

La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, considera que en las negociaciones que están llevando a cabo PP y Vox a nivel autonómico se aprecia la "rendición" de la formación de Alberto Núñez Feijóo que ha pasado de "blanquear" al partido de Santiago Abascal a defender sus mismos postulados.

"Ha pasado de blanquear a la ultraderecha a ser la ultraderecha", ha lanzado este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en La Moncloa, después de que PP y Vox hayan reactivado sus conversaciones para gobernar en Extremadura y Aragón.

El Gobierno lanza esta crítica después de que el PP hiciese públicas sus condiciones para pactar con Vox en gobiernos autonómicos en el que pide coherencia programática, respeto a la proporcionalidad salida de las urnas y la aprobación de presupuestos durante cuatro años.

Para el Gobierno se trata de una "claudicación" del PP a Vox y ha culpado directamente a Feijóo --que se ha implicado directamente en este proceso de negociación-- señalado que cualquier "recorte" en los territorios donde pretenden gobernar, "va a llevar la firma" del líder de la oposición.

RECORTE DE EDUCACIÓN PÚBLICA

La ministra ha rechazado, en concreto, la mención a la meritocracia y cultura del esfuerzo en el documento elaborado por el PP, señalando que este año 2026 va a terminar con más universidades privadas que públicas en España, a su juicio, "un dato aterrador".

Esto ocurre, afirma, porque es el modelo que propone la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en Madrid y apoyan los presidentes 'populares' de Aragón, Jorge Azcón, y de Andalucía, Juanma Moreno, según ha reprochado.

Para el Gobierno resulta "dramático" ver como las familias "se asfixian" para llevar a sus hijos a centros privados porque el PP "se está cargando el ascensor social" de la educación pública.

A pesar de que Abascal ha rechazado el documento presentado por Feijóo, en el Gobierno consideran que no hay ninguna diferencia entre PP y Vox y así queda demostrado en las conversaciones de las últimas horas.

Según fuentes del Gobierno, el documento del PP constata que los de Feijóo hablan como la ultraderecha, promueven las mismas políticas y se comportan igual.

