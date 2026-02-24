El excapitán de Marruecos Romain Saiss se retira de los 'Leones del Atlas'

Rabat, 24 feb (EFE).- El defensa Romain Saiss, excapitán de la selección marroquí, confirmó este martes su retirada de los 'Leones del Atlas' tras más de 80 partidos internacionales, entre ellos los del Mundial de Catar 2022, cuando Marruecos alcanzó por primera vez las semifinales de este campeonato.

Saiss, de 35 años, hizo el anuncio en una publicación en Instagram, donde destacó que vestir la camiseta nacional y el brazalete de capitán fue el "mayor honor" en su carrera deportiva. Representar a Marruecos, según el jugador, implicó una profunda responsabilidad y orgullo.

"Hoy se cierra el telón sobre el capítulo más hermoso de mi vida como jugador de fútbol. Tras una profunda reflexión, les anuncio mi retiro de la selección con todos los sentimientos de emoción y gratitud", subrayó.

Añadió que llevar la camiseta de la selección trasciende los límites del deporte, sino que "es una historia de raíces, familia y corazón". "Desde mi infancia soñé con estos momentos. He dado todo lo que tenía por esta bandera y por esta patria que me ha dado tanto", añadió.

El último partido de Sais con la selección marroquí fue en la Copa Africana de Naciones (CAN), que concluyó el 18 de enero en Marruecos, donde el combinado anfitrión fue subcampeón ante Senegal, que ganó el título. EFE