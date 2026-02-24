Espana agencias

El excapitán de Marruecos Romain Saiss se retira de los 'Leones del Atlas'

Guardar

Rabat, 24 feb (EFE).- El defensa Romain Saiss, excapitán de la selección marroquí, confirmó este martes su retirada de los 'Leones del Atlas' tras más de 80 partidos internacionales, entre ellos los del Mundial de Catar 2022, cuando Marruecos alcanzó por primera vez las semifinales de este campeonato.

Saiss, de 35 años, hizo el anuncio en una publicación en Instagram, donde destacó que vestir la camiseta nacional y el brazalete de capitán fue el "mayor honor" en su carrera deportiva. Representar a Marruecos, según el jugador, implicó una profunda responsabilidad y orgullo.

"Hoy se cierra el telón sobre el capítulo más hermoso de mi vida como jugador de fútbol. Tras una profunda reflexión, les anuncio mi retiro de la selección con todos los sentimientos de emoción y gratitud", subrayó.

Añadió que llevar la camiseta de la selección trasciende los límites del deporte, sino que "es una historia de raíces, familia y corazón". "Desde mi infancia soñé con estos momentos. He dado todo lo que tenía por esta bandera y por esta patria que me ha dado tanto", añadió.

El último partido de Sais con la selección marroquí fue en la Copa Africana de Naciones (CAN), que concluyó el 18 de enero en Marruecos, donde el combinado anfitrión fue subcampeón ante Senegal, que ganó el título. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Pedro Martínez señala tres decisiones arbitrales de la semifinal ante el Real Madrid

Infobae

Iván Alejo: "Necesitamos que Zorrilla se llene y sea una caldera ante el Huesca"

Infobae

México busca ante Islandia talentos para el Mundial

Infobae

Talant Dujshebaev, nuevo seleccionador de Francia de balonmano, debutará contra España

Infobae

Cerezo: “La sanción a Prestianni va a crear muchísimos problemas”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza del accidente de

La jueza del accidente de Adamuz pide a Adif que devuelva el material que retiró sin permiso si quiere evitar la responsabilidad penal

Tres detenidos por llevarse entrecot, quesos y chorizos valorados en 700 euros en Cáceres: una se metía los embutidos en el interior de la faja

Los ministerios de Interior, Defensa y Exteriores reúnen el grueso de los 153 documentos clasificados del 23F que el Gobierno hará públicos

La UE acusa a España de confiar “las joyas de la corona de sus fuerzas de seguridad” a Huawei, pero Interior asegura que “no hay riesgo”

La jueza que investiga la DANA pide la imputación de Carlos Mazón: dice que su “exclusión voluntaria” fue decisiva en las muertes

ECONOMÍA

El Constitucional avala la Ley

El Constitucional avala la Ley de Vivienda para frenar la subida del alquiler y tumba el recurso de Ayuso contra las zonas tensionadas

Las grandes plataformas inmobiliarias son denunciadas ante la CNMC por “monopolio digital” y “disparar” el precio de la vivienda

Condenan a dos años de cárcel a una mujer por apropiarse de tres millones de euros con la venta de un chalé al jugador del Barça Lewandowski

Andalucía prevé una caída de hasta el 30% en las reservas turísticas en Semana Santa por la desconexión ferroviaria

La decisión de Trump de subir los aranceles beneficia al 60% de los productos españoles y perjudica a un 10%

DEPORTES

El jugador del PSG Achraf

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080

Los jugadores más duros a los que se han enfrentado Pedri y Ferran Torres: “Si llegas a estar en medio te parten en cuatro”

Pedri y Ferran Torres revelan las cifras de las multas de Flick por llegar tarde: “Mejor no aparezcas”