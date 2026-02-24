Bustinduy tacha de "incomprensible" el 'no' de JxCat al escudo social y pide "recapacitar"

Barcelona, 24 feb (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado este martes que el 'no' de JxCat a la prórroga del escudo social es "incomprensible" y les ha pedido que "recapaciten" para evitar una "situación trágica" para muchas familias.

En un acto político en la sede de Comuns en Barcelona junto a la líder de Comuns en el Parlament catalán, Jéssica Albiach, y la coordinadora nacional de los comunes Gemma Tarafa, Bustinduy ha lamentado que JxCat haya hecho causa de la lucha contra la moratoria antidesahucios.

El pleno del Congreso de los Diputados votará el próximo jueves el decreto-ley que prorroga hasta fin de año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado "escudo social" y de índole fiscal y empresarial, una medida que previsiblemente será rechazada con la mayoría que suman el PP, Vox y Junts.

Sobre la formación que lidera Carles Puigdemont, Bustinduy ha dicho: "A mí se me hace incomprensible que mantengan esa posición en el tiempo y yo desearía que recapacitaran para que podamos evitar la situación trágica que haya un ensañamiento contra los segmentos más vulnerables de la población a los que no solo quieren dejar desprotegidos y de la calle, sino que además someten a una campaña pública de satanización", ha expresado.

Para Bustinduy, JxCat está "responsabilizando" a las familias del actual problema de acceso a la vivienda, a la par que ha dicho que estas familias "si no pueden pagar el alquiler es porque no pueden, no porque no quieren".

En cualquier caso, Bustinduy ha dejado claro que no "renunciarán" a esta medida hasta que se consiga, a la par que ha lanzado un mensaje a Vox, de quien ha dicho que "ve reemplazos en todas partes menos en los barrios obreros" en los que "se reemplaza a las familias que viven ahí por fondos de inversión y los turistas".

Por su parte, Albiach ha hecho un llamamiento a "todos los partidos progresistas" con representación en el Congreso para que den apoyo a la prestación de 200 euros mensuales por hijo a cargo que quiere impulsar el Gobierno.

Esta medida, ha apuntado Albiach, permitiría "complementar" la renta garantizada de ciudadanía (RGC), que ha pedido "fortalecer" en el Parlament. EFE