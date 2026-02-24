Espana agencias

Bolivia pedirá a la FIFA incrementar la seguridad para la repesca tras violencia en México

Guardar

La Paz, 24 feb (EFE).- La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) enviará una carta a la FIFA para pedir que se incrementen las medidas de seguridad para el torneo clasificatorio para el Mundial 2026 que se disputará en marzo en México, ante la violencia que se desató en el país norteamericano tras la muerte del capo del narcotráfico 'El Mencho'.

"Vamos a enviar una misiva a FIFA para que se incrementen todas las medidas de seguridad. Nosotros también estamos tomando todas nuestras previsiones como delegación", dijo a los medios el presidente de la FBF, Fernando Costa.

El dirigente indicó que la FBF está "pendiente" y estará "al corriente de cualquier decisión que tome" la FIFA sobre un posible cambio de la sede para la repesca del Mundial.

"En base a las circunstancias y a la coyuntura, vamos a planificar una opción alternativa en caso de que FIFA tome alguna decisión diferente a la planificada para estos partidos de repechaje", agregó.

El torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA, que entregará dos cupos al Mundial 2026, se llevará a cabo en marzo en las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey, con la participación de las selecciones de Bolivia, Jamaica, Irak, Congo, Nueva Caledonia y Surinam.

Comandada por el boliviano Óscar Villegas, la Verde obtuvo el pase a la repesca tras quedar séptima en las eliminatorias suramericanas.

Dentro de la repesca, Bolivia deberá jugar el 26 de marzo contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak por un cupo en el Mundial.

Antes de viajar a México para el torneo, la selección boliviana tendrá un último partido amistoso de preparación contra Trinidad y Tobago, el 15 de marzo en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera, en Santa Cruz, la región más poblada del país.

En los dos amistosos más recientes, la Verde cayó el 25 de enero ante México por 0-1 e igualó a uno con Panamá una semana antes. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Supremo permite disfrutar con flexibilidad del permiso de cinco días para cuidado de familiares

El máximo órgano judicial establece que los días para atender a allegados pueden distribuirse según la conveniencia del trabajador y las necesidades del enfermo, sin exigirse que se utilicen inmediatamente después del incidente que los motiva

El Supremo permite disfrutar con

Feijóo abrirá campaña en Salamanca este viernes y prevé visitar las nueve provincias de Castilla y León

El líder del PP acompañará durante dos semanas al candidato Mañueco, sumando actos sectoriales y encuentros con votantes, en medio de la búsqueda del “mayor apoyo” para alcanzar la Presidencia frente al avance de Vox y PSOE

Feijóo abrirá campaña en Salamanca

Ábalos dijo al juez que tuvo "muchísimas oportunidades" para fugarse y no lo hizo: "No tengo dónde ir, en ninguna parte"

Ábalos dijo al juez que

Víctimas de la dana acogen con "cautela" la petición de investigar a Mazón y esperan que la justicia no les "decepcione"

Víctimas de la dana acogen

Pedro Sánchez clausura este miércoles en Infiesto (Asturias) la jornada sobre Equidad Territorial y Reto Demográfico

Pedro Sánchez clausura este miércoles
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza del accidente de

La jueza del accidente de Adamuz pide a Adif que devuelva el material que retiró sin permiso si quiere evitar la responsabilidad penal

Tres detenidos por llevarse entrecot, quesos y chorizos valorados en 700 euros en Cáceres: una se metía los embutidos en el interior de la faja

Los ministerios de Interior, Defensa y Exteriores reúnen el grueso de los 153 documentos clasificados del 23F que el Gobierno hará públicos

La UE acusa a España de confiar “las joyas de la corona de sus fuerzas de seguridad” a Huawei, pero Interior asegura que “no hay riesgo”

La jueza que investiga la DANA pide la imputación de Carlos Mazón: dice que su “exclusión voluntaria” fue decisiva en las muertes

ECONOMÍA

Las grandes plataformas inmobiliarias son

Las grandes plataformas inmobiliarias son denunciadas ante la CNMC por “monopolio digital” y “disparar” el precio de la vivienda

Condenan a dos años de cárcel a una mujer por apropiarse de tres millones de euros con la venta de un chalé al jugador del Barça Lewandowski

Andalucía prevé una caída de hasta el 30% en las reservas turísticas en Semana Santa por la desconexión ferroviaria

La decisión de Trump de subir los aranceles beneficia al 60% de los productos españoles y perjudica a un 10%

Ley de Propiedad Horizontal: estos son los límites para utilizar una plaza de garaje como trastero y evitar conflictos con la comunidad de vecinos

DEPORTES

El jugador del PSG Achraf

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080

Los jugadores más duros a los que se han enfrentado Pedri y Ferran Torres: “Si llegas a estar en medio te parten en cuatro”

Pedri y Ferran Torres revelan las cifras de las multas de Flick por llegar tarde: “Mejor no aparezcas”