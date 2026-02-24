Espana agencias

Alemany: "No sabemos nada de Griezmann al Orlando ni de Julián con nadie"

Madrid, 24 feb (EFE).- Mateu Alemany, director deportivo del Atlético Madrid, manifestó, antes del partido de la Liga de Campeones ante el Brujas, en el Metropolitano, que no saben "nada" de una posible marcha de Antoine Griezmann al Orlando City de la MLS ni de un supuesto acuerdo de Julián Alvarez "con ningún precandidato ni candidato a la presidencia del Barcelona".

"Lo que hoy toca es estar aquí para pasar a octavos de la 'Champions'. Interés por muchos jugadores existe, pero tenemos que convivir con ello", declaró a Movistar antes del encuentro.

"No tengo que garantizar nada, Griezmann es jugador del Atlético de Madrid y tiene dos años y medio de contrato. No tenemos conocimiento de nada de esto. Griezmann es un jugador importante para el club", añadió.

Preguntado por Julián Alvarez y los rumores que llegan desde Barcelona, señaló: "Julián es jugador del Atlético. El Atlético tiene muy buenos jugadores y muchos clubes interesados en ellos, pero no hemos hablado con nadie, ni precandidatos ni candidatos, ni del Barcelona, ni con nadie". EFE

