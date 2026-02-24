Espana agencias

Alberto Ibáñez urge a Compromís a liderar una lista en Valencia que sume "de forma generosa" a IU, Sumar, Podemos y ERC

Ibáñez reclama a su formación que acelere el debate para conformar una coalición amplia y representativa, enfatiza decidir desde el territorio y lanza un mensaje de unidad progresista frente al avance de políticas conservadoras en la Comunidad Valenciana

Ibáñez participó recientemente en dos eventos centrados en la unidad de la izquierda alternativa al PSOE, uno convocado por Gabriel Rufián de Esquerra Republicana y otro vinculado a Sumar, y subrayó que Compromís debe evitar un escenario en el que la decisión sobre su futuro se aplace hasta el último momento, según consignó el medio fuente. El diputado, que representa la voz de un sector minoritario dentro de Iniciativa del partido valencianista, insistió en que si otras formaciones ya han avanzado en sus procesos y Compromís no actúa con rapidez, quedará relegado. De acuerdo con las declaraciones recogidas, Ibáñez recalcó que “si el resto ha hecho ‘el trabajo’, pero ellos no, serán ‘lentejas’”.

Según reportó el medio fuente, el diputado de Compromís adscrito a Sumar en el Congreso instó a su coalición a iniciar sin demoras el debate interno para preparar la estrategia ante los próximos comicios generales y autonómicos. Ibáñez propuso conformar una candidatura amplia en la que Compromís ejerza el liderazgo y en la que se incluyan de manera abierta y generosa formaciones como Izquierda Unida, Sumar, Podemos y Esquerra Republicana del País Valencià. En sus palabras, resulta necesario que la elaboración de la estrategia se decida desde el territorio y no quede determinada por instancias centrales en Madrid, representadas simbólicamente por la M-30.

Durante una comparecencia en el Congreso, Ibáñez argumentó que Compromís es “una estructura compleja” con dinámicas internas que exigen espacios de deliberación propios, pero sostuvo que estos debates deben ponerse en marcha con agilidad para no quedar rezagados frente a las circunstancias políticas en la Comunidad Valenciana. Según publicó la fuente, el parlamentario señaló que, aunque aún hay margen, el partido valencianista no puede llegar al último instante sin un rumbo claro.

En cuanto a la propuesta concreta, Ibáñez sugirió que en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, tanto para las elecciones autonómicas como generales, se configure una papeleta encabezada por Compromís que agrupe a Izquierda Unida, Podemos, Esquerra Republicana y organizaciones sociales de perfil ecologista dispuestas a confluir. A su juicio, la fortaleza electoral de la izquierda alternativa depende de que estas fuerzas sean capaces de sumar desde la pluralidad.

Ibáñez vinculó su llamamiento a la coyuntura política actual en la Comunidad Valenciana. El medio fuente detalló que el diputado expresó duras críticas contra el Gobierno valenciano, al que acusó de impulsar operaciones urbanísticas y aplicar recortes en el ámbito cultural. En sus palabras, “En la Generalitat Valenciana ya gobierna el fascismo", e hizo referencia a la existencia de desahucios y de políticas que, sostuvo, favorecen a las clases acomodadas mediante el uso de recursos públicos.

El diputado de Sumar subrayó que la autocomplacencia y el ensimismamiento en el seno de la izquierda no sirven de barrera frente al ascenso de movimientos conservadores y de ultra derecha. “Mirarse el ombligo y creerse los mejores no va a frenar el fascismo”, afirmó Ibáñez, en declaraciones recogidas por el medio fuente. Desde esa perspectiva, enfatizó la importancia de la generosidad y la responsabilidad entre las fuerzas progresistas para construir una alternativa sólida a la derecha.

Tal como añadió el medio fuente, el discurso del parlamentario apunta a movilizar a Compromís y a sus aliados potenciales, señalando la urgencia de articular un frente amplio y representativo capaz de responder a los desafíos políticos de la Comunidad Valenciana y del Estado. La intervención de Ibáñez se da en un contexto marcado por debates internos sobre la fórmula organizativa más adecuada para maximizar la representación política de la izquierda no alineada con el PSOE, así como sobre el modo de integrar sensibilidades diversas en una candidatura común.

