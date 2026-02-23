Urtasun celebra desclasificar documentos del 23-F pero pide reformar la ley de secretos oficiales

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, considera que la reforma de la ley de secretos oficiales sigue siendo un asunto pendiente y necesario para que España adapte su normativa a los estándares democráticos del resto de Europa. Urtasun considera que la apertura de los archivos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, anunciada como medida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, representa un avance relevante y un primer paso para cumplir con la memoria histórica, pero insiste en la urgencia de avanzar hacia la modificación de la legislación vigente. Según informó Europa Press, Urtasun señaló en una entrevista con TV3 que "cumplimos con la memoria (histórica), aunque vayamos tarde, pero estamos cumpliendo".

Durante la entrevista, tal como publicó Europa Press, Urtasun expuso que la actual ley de secretos oficiales, aprobada en 1968 durante el régimen franquista, supone una anomalía dentro del marco normativo europeo, por lo que considera imprescindible llevar a cabo su actualización. El titular de Cultura subrayó la importancia de que la reforma de la ley se produzca cuanto antes para alinearse con las prácticas democráticas de los países de su entorno y garantizar el acceso público a documentos históricos relevantes.

Urtasun también abordó la situación política en Cataluña en relación a la negociación abierta entre el PSC y el Gobierno central para la cesión de la recaudación del IRPF, un asunto señalado como condición indispensable por Esquerra Republicana para que avance la tramitación de los presupuestos catalanes. De acuerdo con Europa Press, el ministro definió este punto como un "pequeño escollo" en el proceso negociador y afirmó su confianza en el alcance de un acuerdo que permita aprobar las nuevas cuentas, argumentando que nadie entendería que no llegasen a concretarse tras lograr avances en el modelo de financiación.

En el ámbito de la vivienda, Urtasun precisó que la iniciativa legislativa que promueven los Comuns para limitar la adquisición especulativa de inmuebles cuenta con el respaldo de expertos constitucionalistas, según recogió Europa Press. Esta ley persigue impedir que grandes propietarios con más de cuatro viviendas puedan participar en operaciones especulativas, aunque no impone una prohibición general a la compra de edificios completos. El ministro indicó que el PSOE hasta ahora se muestra reticente a prorrogar la congelación de los precios del alquiler, pero señaló que esa medida, unida a la limitación de compras especulativas, la regulación de precios y el control sobre los alquileres de temporada, representan avances graduales en la regulación del mercado inmobiliario.

Consultado sobre el futuro de Sumar y la alianza de los partidos que forman esta coalición, Urtasun defendió que la estrategia empleada en las elecciones generales del 23 de julio resultó eficaz para detener el crecimiento de la extrema derecha. "Lo que creo que nos falta es un proyecto estimulante y movilizador, porque por mucho que tu tengas una fórmula que funcione, si la gente se te va a la abstención esto no sirve de demasiado", expresó el ministro, citando a Europa Press, y destacó la necesidad de construir un proyecto capaz de implicar al electorado y combatir la desmovilización.

En materia de política fiscal aplicada al arte contemporáneo, el ministro respondió a las críticas del sector por el IVA actual del 21%, explicando que la disparidad de tipos impositivos en Europa genera desigualdades competitivas. Según Urtasun, citado por Europa Press, la solución a este problema radica en impulsar un proceso de armonización fiscal en el ámbito europeo para igualar las condiciones tributarias del mercado artístico.

Respecto al proceso legislativo relativo a la nueva ley del cine, Urtasun manifestó que la tramitación atraviesa dificultades debido a la compleja negociación parlamentaria con Junts y la posición de bloqueo adoptada por el Partido Popular. Según su valoración, el PP permanece "instalado en el barro político" y no muestra disposición a negociar, lo que mantiene paralizada la aprobación de la normativa en el Congreso, tal como reportó Europa Press.