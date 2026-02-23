Espana agencias

Urtasun celebra desclasificar documentos del 23-F pero pide reformar la ley de secretos oficiales

El titular de Cultura define como avance relevante la apertura de archivos sobre el intento de golpe de 1981, aunque insiste en modificar el marco legal vigente, subrayando que España necesita equiparar su normativa a los estándares democráticos europeos

Guardar

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, considera que la reforma de la ley de secretos oficiales sigue siendo un asunto pendiente y necesario para que España adapte su normativa a los estándares democráticos del resto de Europa. Urtasun considera que la apertura de los archivos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, anunciada como medida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, representa un avance relevante y un primer paso para cumplir con la memoria histórica, pero insiste en la urgencia de avanzar hacia la modificación de la legislación vigente. Según informó Europa Press, Urtasun señaló en una entrevista con TV3 que "cumplimos con la memoria (histórica), aunque vayamos tarde, pero estamos cumpliendo".

Durante la entrevista, tal como publicó Europa Press, Urtasun expuso que la actual ley de secretos oficiales, aprobada en 1968 durante el régimen franquista, supone una anomalía dentro del marco normativo europeo, por lo que considera imprescindible llevar a cabo su actualización. El titular de Cultura subrayó la importancia de que la reforma de la ley se produzca cuanto antes para alinearse con las prácticas democráticas de los países de su entorno y garantizar el acceso público a documentos históricos relevantes.

Urtasun también abordó la situación política en Cataluña en relación a la negociación abierta entre el PSC y el Gobierno central para la cesión de la recaudación del IRPF, un asunto señalado como condición indispensable por Esquerra Republicana para que avance la tramitación de los presupuestos catalanes. De acuerdo con Europa Press, el ministro definió este punto como un "pequeño escollo" en el proceso negociador y afirmó su confianza en el alcance de un acuerdo que permita aprobar las nuevas cuentas, argumentando que nadie entendería que no llegasen a concretarse tras lograr avances en el modelo de financiación.

En el ámbito de la vivienda, Urtasun precisó que la iniciativa legislativa que promueven los Comuns para limitar la adquisición especulativa de inmuebles cuenta con el respaldo de expertos constitucionalistas, según recogió Europa Press. Esta ley persigue impedir que grandes propietarios con más de cuatro viviendas puedan participar en operaciones especulativas, aunque no impone una prohibición general a la compra de edificios completos. El ministro indicó que el PSOE hasta ahora se muestra reticente a prorrogar la congelación de los precios del alquiler, pero señaló que esa medida, unida a la limitación de compras especulativas, la regulación de precios y el control sobre los alquileres de temporada, representan avances graduales en la regulación del mercado inmobiliario.

Consultado sobre el futuro de Sumar y la alianza de los partidos que forman esta coalición, Urtasun defendió que la estrategia empleada en las elecciones generales del 23 de julio resultó eficaz para detener el crecimiento de la extrema derecha. "Lo que creo que nos falta es un proyecto estimulante y movilizador, porque por mucho que tu tengas una fórmula que funcione, si la gente se te va a la abstención esto no sirve de demasiado", expresó el ministro, citando a Europa Press, y destacó la necesidad de construir un proyecto capaz de implicar al electorado y combatir la desmovilización.

En materia de política fiscal aplicada al arte contemporáneo, el ministro respondió a las críticas del sector por el IVA actual del 21%, explicando que la disparidad de tipos impositivos en Europa genera desigualdades competitivas. Según Urtasun, citado por Europa Press, la solución a este problema radica en impulsar un proceso de armonización fiscal en el ámbito europeo para igualar las condiciones tributarias del mercado artístico.

Respecto al proceso legislativo relativo a la nueva ley del cine, Urtasun manifestó que la tramitación atraviesa dificultades debido a la compleja negociación parlamentaria con Junts y la posición de bloqueo adoptada por el Partido Popular. Según su valoración, el PP permanece "instalado en el barro político" y no muestra disposición a negociar, lo que mantiene paralizada la aprobación de la normativa en el Congreso, tal como reportó Europa Press.

Temas Relacionados

Ernest UrtasunLey de secretos oficialesPedro SánchezPSOEEuropa PressCataluñaCulturaViviendaSumarCongresoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La Policía convoca la plaza de DAO tras la crisis por la querella por agresión sexual contra José Ángel González

El máximo cargo operativo de la Policía Nacional quedará vacante oficialmente este lunes, órgano en el que podrán postularse más de un centenar de comisarios principales tras el escándalo y dimisión de su antecesor acusado de un grave delito sexual

La Policía convoca la plaza

Albares adelanta que Bruselas hará público esta semana el acuerdo sobre Gibraltar

Albares adelanta que Bruselas hará

Turull (Junts) pide a Sánchez desclasificar todos los documentos de las "cloacas del Estado" y no solo los del 23-F

Turull (Junts) pide a Sánchez

Pasa a disposición judicial el detenido por el crimen de una mujer en Sarriguren (Navarra)

Infobae

Ester Muñoz (PP) califica de "cortina de humo" la desclasificación de los documentos del 23-F: al "colapso total"

La dirigente popular responsabiliza a Pedro Sánchez de buscar desviar la atención con la publicación de archivos oficiales sobre el 23-F, medida que el Gobierno justifica como respuesta a una demanda histórica y que se hará efectiva la próxima semana

Ester Muñoz (PP) califica de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a nueve años de

Condenan a nueve años de cárcel a un hombre por agredir sexualmente a su hermana de tres años en Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno aprueba este martes un límite del 35% a la publicidad institucional en los medios

Pedro Sánchez desclasificará los documentos secretos del 23F: “La memoria no puede estar bajo llave”

Niegan la incapacidad permanente total a una conductora de autobús que sufre de halo nocturno y sensación de moscas volantes tras una operación de cataratas

Prosfygika, una enorme comunidad okupa autogestionada desde hace casi dos décadas en Atenas, se enfrenta al desalojo: 400 personas pueden quedarse sin hogar

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Pep Martorell, experto en IA: “Todas las tecnologías de la historia, cuando se han implementado, han destruido puestos de trabajo”

Los amantes del ladrillo vuelven a las oficinas: se convierten en imán del capital inmobiliario al subir un 38% la inversión en ellas

Un trabajador se sale de la carretera con la furgoneta de la empresa y da positivo por alcohol, pero gana el juicio tras su despido: debe ser recontratado o recibir 11.000 euros

El tribunal rechaza la petición de un padre de Valencia para extinguir la pensión de alimentos a su hija mayor y rebajar la del hijo menor

DEPORTES

Alcaraz derrota a Francis sin

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones