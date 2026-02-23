Podemos exige una reforma de la Ley de Secretos Oficiales y ve "insuficiente" la desclasificación del 23-F

En la rueda de prensa habitual de los lunes, Pablo Fernández, coportavoz y secretario de Organización de Podemos, solicitó al Ejecutivo una reforma integral de la Ley de Secretos Oficiales, argumentando que la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de publicar documentos reservados relativos al golpe de Estado del 23-F resulta insuficiente en cuanto a avances sobre transparencia estatal. Según detalló el medio Europa Press, el representante de Podemos insistió en que la mera desclasificación de documentos relativos al intento de golpe militar en 1981 no supone un acceso pleno a la información ni permite una revisión profunda de los criterios con los que se protege la información sensible en el país.

Fernández expresó que el anuncio realizado por Sánchez de proceder a la desclasificación de archivos vinculados al 23-F no es rechazable, aunque subrayó que la formación considera que este gesto por sí solo no atiende a las demandas de mayor apertura y rendición de cuentas que reclaman diversas organizaciones políticas y sociales. “Como noticia no nos parece mal, pero es insuficiente y nosotros demandamos una reforma de la Ley de Secretos Oficiales”, señaló Fernández, según recogió Europa Press.

El dirigente de Podemos destacó que la actual normativa sobre secretos oficiales necesita una actualización profunda, pues los plazos de desclasificación establecidos impiden el acceso pleno a documentos relevantes para entender la historia reciente de España. Europa Press informó que, para Fernández, la reducción de estos plazos resultaría esencial para lograr una mayor transparencia respecto a hechos de interés general como el 23-F.

La postura de Podemos se alinea con la expresada por otros actores políticos del espectro de izquierda, entre ellos Izquierda Unida y los comuns, quienes también han manifestado la necesidad de revisar la Ley de Secretos Oficiales. Europa Press consignó que estas formaciones insisten en la urgencia de introducir cambios que permitan una mayor fiscalización ciudadana sobre el funcionamiento de las instituciones y la gestión de la información protegida por el Estado.

El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 constituyó uno de los episodios más relevantes de la transición española, y la desclasificación de los archivos relacionados con dicho acontecimiento se ha convertido en una demanda social y política recurrente. Según recogió Europa Press, la apertura parcial de estos documentos se interpreta por Podemos como un avance limitado que no solventa las restricciones estructurales al acceso a la información vigente en España.

En sus declaraciones, Fernández insistió en que la reforma de la Ley de Secretos Oficiales permitiría ajustar los mecanismos de protección de información a los estándares democráticos actuales. El secretario de Organización de Podemos recordó, según mencionó el medio Europa Press, que la última revisión significativa de esta normativa data de hace décadas y que España se mantiene rezagada respecto a otros países europeos en materia de acceso a la información reservada.

Respecto al proceso de desclasificación de los documentos sobre el 23-F, Fernández emplazó al Gobierno a ir más allá de anuncios puntuales y a iniciar un debate parlamentario que aborde la revisión en profundidad de la legislación vigente. Europa Press señaló que la formación morada considera que una reforma de mayor calado contribuiría no solo a esclarecer hechos históricos, sino también a consolidar mecanismos que prevengan el uso excesivo o arbitrario de los secretos oficiales en asuntos de interés público.

En este sentido, Europa Press reportó que Podemos plantea que la reforma legal contemple plazos más cortos para la desclasificación automática y criterios más rigurosos para la protección de información, siempre priorizando el derecho de la ciudadanía a conocer acontecimientos clave de la historia democrática. La formación reiteró que la transparencia debe convertirse en uno de los principios rectores de la gestión gubernamental, y que el caso del 23-F ilustra la necesidad de modificar el actual marco normativo para evitar que episodios de relevancia histórica permanezcan fuera del escrutinio público durante décadas.

A través de las declaraciones de su secretario de Organización, Europa Press recogió que Podemos ha vuelto a situar en la agenda política el debate sobre la Ley de Secretos Oficiales y ha emplazado al Ejecutivo a impulsar de inmediato una reforma legal que incorpore las recomendaciones de partidos y colectivos favorables a la transparencia. De este modo, para la formación, la medida anunciada entorno al 23-F representa únicamente un punto de partida y no un objetivo cumplido respecto a las demandas sociales sobre memoria y acceso a la información estatal.