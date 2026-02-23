Feijóo revela una charla "fructífera" con Abascal: "Se abre un escenario en el que el pacto puede ser posible"

La postura de Vox respecto a las negociaciones en Extremadura ha experimentado cambios recientes, pues la formación ya no exige entrar en el Gobierno con tres consejerías y una vicepresidencia, sino que prioriza llegar primero a un acuerdo programático. Tal como publicó Europa Press y recogió la entrevista a Alberto Núñez Feijóo en Onda Cero, el presidente del Partido Popular sostuvo además que los acuerdos con Vox y otros partidos, como UPN y Coalición Canaria, se articularán sobre la base de un documento marco elaborado por el PP tras semanas de trabajo desde las elecciones en Extremadura y Aragón.

Europa Press detalló que Feijóo describió este domingo una conversación telefónica de cerca de una hora con el líder de Vox, Santiago Abascal, como “fructífera” y “esclarecedora”, aludiendo a la apertura de un escenario propicio para pactos que permitan la formación de ejecutivos estables en Extremadura y Aragón. El dirigente popular remarcó que a partir de esa conversación y de las declaraciones recientes de altos cargos de Vox, como Ignacio Garriga, la posibilidad de acuerdo tomó nueva fuerza, tras semanas de incertidumbre política en ambos territorios.

Según informó Europa Press, el documento marco presentado por el Partido Popular este lunes recoge las líneas fundamentales para negociar posibles pactos, estableciendo de manera explícita los criterios bajo los que se podrían sellar acuerdos de gobierno. Feijóo señaló que el contenido de este documento busca respetar el resultado de las urnas, dotar de estabilidad a las instituciones en las comunidades afectadas y servir de patrón general para escenarios similares en otras autonomías donde el PP no goce de mayoría absoluta.

El líder popular recalcó que la prioridad del PP se concentra en facilitar un “cambio político” y hacer que Pedro Sánchez deje de ocupar la Presidencia del Gobierno. Feijóo apuntó que corresponde ahora a Vox aclarar si sus objetivos pasan por ese mismo cambio o si, al contrario, priorizan impedir la formación de ejecutivos populares, incluso aunque hayan resultado ganadores en las elecciones. Estos planteamientos fueron planteados directamente por Feijóo a Abascal en la conversación referida, subrayando que la disposición del PP para alcanzar un entendimiento no está en entredicho. “Por mí no va a quedar”, afirmó, reiterando su voluntad de respetar el mandato electoral y promover la gobernabilidad.

De acuerdo con Europa Press, Feijóo sostuvo que la elaboración y presentación de un documento marco responde no solo a la necesidad de transparencia en las negociaciones, sino también a la experiencia obtenida en procesos electorales recientes. Aludió a la coincidencia de comicios en diferentes niveles institucionales en 2023, lo que, según el dirigente popular, dificultó los acuerdos autonómicos debido al contexto de campaña nacional. En la actualidad, las comunidades autónomas convocan sus propios procesos por separado, situación que, en palabras de Feijóo, exige un enfoque más específico en la negociación.

El presidente del PP rechazó la idea de que la dirección nacional esté dejando de lado a la presidenta autonómica en funciones de Extremadura, María Guardiola, quien obtuvo el 43% de los votos en los comicios, según cifras difundidas por Europa Press. Feijóo ensalzó los resultados alcanzados por Guardiola, interpretando la creación de la hoja de ruta negociadora como una herramienta para adaptar la estrategia a las particularidades de cada proceso electoral y contexto autonómico.

En relación con la posibilidad de replicar este modelo de negociación en el ámbito estatal, Feijóo reiteró en la entrevista mencionada que su intención sigue siendo la de liderar en solitario un eventual gobierno nacional. Defendió la conveniencia de evitar líneas rojas con Vox, a diferencia de su rechazo expreso a cualquier acuerdo con Bildu o formaciones independentistas fuera del marco constitucional. “Mi única línea roja es Bildu; no voy a negociar con los independentistas que no sea dentro de la Constitución”, aseveró, según trasladó Europa Press.

Al abordar las bases para los acuerdos, el dirigente popular subrayó que deben respetar escrupulosamente la Constitución española y las leyes vigentes. Remarcó que, en caso de discrepar con la legislación existente, impulsaría cambios legales una vez en el Gobierno, pero nunca impulsaría políticas contrarias a la normativa actual. Feijóo calificó como condición imprescindible que los pactos se correspondan con la proporción de votos y escaños que cada partido obtuvo en las urnas. Además, puntualizó que los acuerdos deben favorecer la estabilidad institucional y la cooperación eficaz.

Respecto a las políticas europeas, y en concreto a la orientación del documento marco del PP sobre el Pacto Verde en la Unión Europea, Feijóo argumentó, según información difundida por Europa Press, que las legislaciones aprobadas en el Parlamento han reformado dicho acuerdo. Justificó que la postura de su partido se centra en evitar que las regulaciones ambientales obstaculicen la competitividad económica nacional o impliquen un perjuicio a la sociedad española. “El documento dice muy claramente que las políticas climáticas no pueden obstruir la competitividad de la economía y que las políticas climáticas no pueden empobrecer a la sociedad”, remarcó el presidente del PP.

Feijóo reiteró que la finalidad de las negociaciones es configurar gobiernos estables en las comunidades donde la mayoría absoluta resulta insuficiente, aceptando la participación de partidos como Vox, UPN o Coalición Canaria siempre dentro del marco expuesto en el documento presentado este lunes. El contenido íntegro del documento sirve tanto como guía programática como referencia para la opinión pública sobre los límites y objetivos que el PP fija en el contexto de posibles acuerdos postelectorales.

La entrevista recogida por Europa Press finalizó con Feijóo subrayando la importancia de que el debate político no quede dominado por “el ruido permanente” y que tanto el Partido Popular como Vox eviten actitudes que resulten en irresponsabilidad institucional. Feijóo dejó en manos de Vox la siguiente decisión sobre el avance de las negociaciones, tras esas conversaciones cuyo contenido, según sus palabras, aporta una base renovada para la conformación de gobiernos en Extremadura y Aragón y marca la pauta para eventuales acuerdos similares en otras comunidades.