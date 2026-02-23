Feijóo decide tomar las riendas de la negociación con Vox en Extremadura y Aragón para evitar repetir elecciones

El nuevo formato de negociación propuesto por Vox contempla que antes de abordar los repartos de puestos, ambas formaciones acuerden medidas y un programa de gobierno. Según informó Europa Press, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, explicó que el enfoque prioriza alcanzar consensos sobre políticas concretas y conocidas, para después definir la distribución de responsabilidades en los ejecutivos autonómicos de Extremadura y Aragón. Esta estrategia intenta facilitar la conformación de gobiernos conjuntos y, sobre todo, prevenir una repetición electoral, que sería vista como un fracaso del actual mandato democrático.

El medio Europa Press detalló que la dirección nacional del Partido Popular decidió asumir un papel de liderazgo en el diálogo con Vox en estas comunidades autónomas. Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, confirmó tras la reunión del comité de dirección presidida por Alberto Núñez Feijóo, que el partido intervendrá directamente en las negociaciones. Gamarra declaró que buscan “facilitar los acuerdos, para garantizar que se ajustan a las posiciones nacionales del partido y, sobre todo, también para velar por su coherencia”. Subrayó que defraudar el mandato que los ciudadanos han dado a las urnas sería “una irresponsabilidad” y alertó de que esta situación solo beneficiaría al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y a Pedro Sánchez.

De acuerdo con Europa Press, en la rueda de prensa Gamarra matizó que la presencia del PP nacional en las conversaciones tiene tres objetivos principales. El primero es contribuir activamente al logro de un acuerdo. El segundo, asegurar que los pactos logrados respeten el marco político que define la dirección nacional, siguiendo así los principios del partido en todo el territorio español. El tercero, garantizar la coherencia de los acuerdos tanto en Extremadura como en Aragón, evitando que se apliquen criterios distintos a situaciones que el partido considera similares.

Europa Press reportó que el contexto de estas negociaciones ha cobrado particular relevancia en Extremadura, donde la candidata María Guardiola afronta la sesión de investidura el 3 de marzo. Vox había expresado inicialmente un rechazo a facilitar esta investidura, sin embargo, desde la sede nacional del PP existe confianza en que el nuevo método para las negociaciones pueda desbloquear la situación.

Gamarra recalcó que el PP no participará en “dinámicas de presión” públicas y descartó un debate sobre la formación de gobiernos basado en declaraciones en los medios de comunicación o publicaciones en redes sociales. Según la vicesecretaria, la prioridad es actuar con “responsabilidad y sentido institucional” y mantener una interlocución estratégica, sin dejar espacio a la especulación mediática. También indicó que en su momento se comunicará quién asumirá la representación de la dirección nacional en el proceso negociador con Vox.

El medio Europa Press consignó que la decisión de la dirección nacional del PP responde a la necesidad de fijar un marco de negociación simétrico. Fuentes del partido indicaron que Vox había solicitado condiciones diferentes en cada comunidad autónoma, y el objetivo del PP es evitar estos planteamientos asimétricos. En palabras de representantes de la dirección, “a mismo contexto, evidentemente, mismo marco negociador”.

Desde la calle Génova, sede nacional del PP, también confirmaron que tanto María Guardiola como Jorge Azcón, los candidatos populares en Extremadura y Aragón, han sido informados y forman parte de esta nueva estrategia negociadora. Las mismas fuentes remarcaron que el acompañamiento de la cúpula nacional no supone una imposición, sino un respaldo estratégico buscando consensos ante la dificultad de alcanzar acuerdos locales.

Europa Press detalló que la dirección popular ya había mantenido conversaciones previas con Vox antes de anunciar públicamente su implicación en el proceso. El objetivo es que Extremadura cuente con un gobierno estable “cuanto antes”, sin descartar la posibilidad de que se logre un acuerdo antes del debate de investidura previsto para el 3 de marzo. La directriz reside en alcanzar un pacto “lo antes posible” y evitar que la negociación se prolongue, manteniendo la prioridad de la estabilidad y el cumplimiento del mandato electoral.

Gamarra remarcó que la ciudadanía, tanto en Extremadura como en Aragón, ha transmitido a través de sus votos la demanda de entendimiento entre PP y Vox para alcanzar acuerdos proporcionales y coherentes con los resultados. De acuerdo con Europa Press, la dirección del PP apela a la “altura de miras” de ambas formaciones de cara a la responsabilidad compartida que implica formar gobiernos en minoría o coalición conforme a lo expresado en las urnas.

Según Europa Press, representantes del PP indicaron que lo anómalo sería no dialogar con Vox en la actual coyuntura política, reiterando que mantienen abiertas todas las vías de contacto para avanzar en los acuerdos. El PP ha insistido en la necesidad de actuar con máxima agilidad para cerrar un acuerdo sólido antes de la fecha límite establecida para la investidura en Extremadura.

En la rueda de prensa celebrada en la sede del partido, la dirección popular confirmó que este movimiento estratégico intenta garantizar gobiernos estables y coherentes, preservando la uniformidad en la acción política del PP en toda España y afrontando el reto de evitar una fragmentación de criterios que pueda debilitar su proyecto nacional.