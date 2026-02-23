Espana agencias

El Gobierno prevé un acto con Sánchez en el Campo de Gibraltar para celebrar el derribo "definitivo" de la Verja

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apuntado este lunes la posibilidad de que, "en breve", el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, participe en un acto en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar con motivo del derribo "definitivo" de la Verja que separa La Línea de la Concepción (Cádiz) de Gibraltar.

En una atención a medios durante una visita a Grazalema (Cádiz), la vicepresidenta primera del Gobierno se ha pronunciado sobre este asunto a preguntas de los periodistas a propósito del anuncio que ha realizado este lunes el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, acerca de que la Comisión Europea hará público finalmente esta semana el acuerdo sobre Gibraltar alcanzado entre Londres y Bruselas para gestionar la relación del Peñón con la UE tras el 'Brexit'.

En declaraciones en Bruselas a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores, Albares ha indicado que la Comisión Europea va a publicar en su web "el texto jurídico del acuerdo en relación a Gibraltar", que estará "al alcance de cualquiera que quiera descargarlo". Para que el acuerdo, que tiene como elemento más destacado la supresión de la Verja, entre en vigor, debe ser ratificado por el Consejo (gobiernos) y la Eurocámara, por parte europea, y por el Parlamento británico.

María Jesús Montero ha valorado como "una magnífica noticia para la provincia de Cádiz y, más concretamente para el Campo de Gibraltar", dicho anuncio del titular español de Exteriores, y ha subrayado que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva, prácticamente desde que el líder socialista "llegó a la Moncloa, trabajando para, definitivamente, tirar la Verja".

Ese hecho "se va a producir dentro de muy poco", según ha celebrado la vicepresidenta antes de agregar que "esta semana" se va a producir "el paso decisivo" con "la publicación del acuerdo entre la Comisión Europea y el Reino Unido y Gibraltar, para escribir y rubricar todos los extremos que tiene" el mismo.

Ha agregado que el Ministerio de Hacienda que ella dirige viene "trabajando de forma muy estricta" para que "no exista ningún tipo de competencia desleal entre comercios o lugares de compra que existan al interior de Gibraltar, o fuera, o en La Línea" de la Concepción, y ha defendido que "hemos trabajado muy bien con el Gobierno de Gibraltar, sobre todo en los últimos meses", y "estamos en condiciones de plantear todas las cuestiones".

Dicho esto, la vicepresidenta ha apuntado que "vendremos en breve, y espero que el presidente del Gobierno así lo haga, a hacer un acto en la comarca, después de las reuniones mantenidas del ministro Albares con todos los alcaldes, porque es historia de España" el que "seamos capaces de derribar definitivamente la Verja", y que "todo el mundo pueda transitar sin ningún tipo de problemas".

Se trata, según ha remarcado María Jesús Montero, de "una aspiración histórica del Campo de Gibraltar" que "con el Gobierno de Pedro Sánchez se va a hacer realidad".

