Albares defiende que la UE no puede tener 27 ejércitos para "todas las necesidades de seguridad"

Las conversaciones recientes sobre la situación en Ucrania han puesto en evidencia la falta de disposición del gobierno ruso para considerar la paz o incluso un alto el fuego, según explicó José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, en una entrevista publicada por El Periódico de Catalunya y recogida por Europa Press. Albares señaló que el presidente ruso, Vladimir Putin, no muestra intención de avanzar hacia una resolución pacífica del conflicto, mientras que en su opinión, Donald Trump manifiesta un "deseo genuino de paz". En este contexto, el titular de Exteriores abordó la postura de la Unión Europea frente a las amenazas y las necesidades de seguridad del continente.

En declaraciones a 'El Periódico de Catalunya', recogidas por Europa Press, Albares afirmó que la Unión Europea no puede mantenerse con 27 ejércitos distintos, cada uno orientado a responder de forma independiente a todas las amenazas de seguridad. A su juicio, frente a la actual situación internacional, marcada por la agresividad de Rusia y la revisión del papel de Estados Unidos en la seguridad euroatlántica, la defensa debe estar en manos de Europa. El ministro argumentó que un enfoque exclusivamente nacional resulta ineficaz ante los desafíos conjuntos que enfrenta la UE y subrayó la importancia de buscar estrategias que eviten duplicidades institucionales y militares.

El ministro detalló que, lejos de existir una contradicción entre una defensa conjunta europea y la OTAN, ambas pueden estar alineadas. Según declaró Albares, "un pilar europeo de la OTAN fuerte refuerza a la UE, de la misma forma que un Ejército norteamericano fuerte redunda en beneficio de la UE". De acuerdo con Europa Press, defendió la integración militar europea como complementaria y no excluyente, respaldando una arquitectura de seguridad compartida y robusta.

Respecto al debate sobre la disuasión nuclear dentro de la estrategia europea de defensa, Albares indicó que deberían analizarse las capacidades actuales del continente. En el ámbito nuclear, sostuvo la necesidad de avanzar hacia el desarme en lugar de fomentar un rearme, dejando claro que la respuesta de la Unión Europea debe buscar medidas que disminuyan la escalada y no la potencien.

Consultado sobre la posibilidad de reiniciar negociaciones con el Kremlin, el ministro señaló que no observa ninguna opción realista de alcanzar la paz ni siquiera un alto el fuego. "¿Para qué hablar con el Kremlin? Eso es lo importante. ¿Hay alguna posibilidad de paz, siquiera de alto el fuego? Sinceramente, no lo veo", afirmó, según consignó Europa Press.

Por otro lado, Albares se refirió a la cuestión venezolana, destacando que la reciente ley de amnistía aprobada en ese país representa un avance positivo. Según publicó Europa Press, el ministro situó esta medida como un paso en la "dirección correcta" y adelantó que España solicitará formalmente el levantamiento de las sanciones individuales contra Delcy Rodríguez. Añadió que, si Venezuela y la presidenta encargada continúan progresando conforme a los parámetros valorados como adecuados por la UE, Europa deberá responder con una señal significativa de apoyo.

En materia de relaciones transatlánticas, el jefe de la diplomacia española informó sobre un encuentro mantenido con el embajador de Estados Unidos en Madrid, Benjamín León. Detalló que ambas partes coinciden en que la relación entre España y Estados Unidos, así como entre la UE y el país norteamericano, es beneficiosa para ambos lados del Atlántico. Según la información de Europa Press, Albares aclaró que durante esa reunión no se presentó presión alguna para que España incremente su inversión en defensa.

Acerca del conflicto en Gaza, Albares trató la invitación recibida por parte de la Junta de Paz impulsada por Donald Trump. El ministro explicó que España decidió rechazar la participación, dado que la Autoridad Nacional Palestina no fue invitada y existen cuestionamientos sobre la compatibilidad de esta iniciativa con el derecho internacional. El ministro justificó la negativa de la Comisión para asistir en la representación europea, indicando que la solución basada en dos estados es la postura de Bruselas y, en ausencia de la ANP, la participación carece de sentido, tal como reportó Europa Press.

En relación al embargo petrolero impuesto a Cuba, el ministro adelantó la preparación de un paquete de emergencia para garantizar el suministro de alimentos y material médico esencial a la isla, según informó Europa Press.

En lo relativo a Gibraltar, Albares anunció la existencia de un borrador de tratado orientado a eliminar la verja fronteriza. Indicó que pronto se hará público el texto legal acordado tras un prolongado proceso de negociación y puntualizó que todos los aspectos del tratado ya son conocidos por las partes. Aseguró, además, que España mantendrá la última palabra en cuestiones vinculadas con el ingreso de tropas y equipamiento militar en el marco aduanero y el espacio Schengen.

Finalmente, el ministro abordó las relaciones con Marruecos, resaltando su carácter estratégico y describiéndolas como una de las conexiones bilaterales más robustas a nivel global, destacando que atraviesan su mejor momento histórico, según las declaraciones recogidas por Europa Press.