Irene Montero celebra que haya "ganas de izquierda" y asegura que "las alianzas van a caer por su propio peso"

La eurodiputada destaca un amplio respaldo ciudadano a proyectos progresistas, insiste en el papel de Podemos en la defensa de servicios esenciales y critica el deterioro de la sanidad en Castilla y León bajo gobiernos conservadores, reclamando unidad frente al avance derechista

Durante un acto en defensa de la sanidad pública celebrado en Valladolid, Irene Montero, eurodiputada y secretaria política de Podemos, atribuyó el deterioro de los servicios públicos en Castilla y León a los sucesivos gobiernos conservadores en la región. Según consignó la agencia Europa Press, Montero afirmó que la situación en el sistema de salud castellanoleonés es una muestra de la "destrucción" provocada por políticas de privatización y transferencia de recursos públicos hacia intereses privados.

De acuerdo con Europa Press, la dirigente de Podemos enfatizó que existe una fuerte demanda ciudadana para que proyectos progresistas ocupen un lugar central en las instituciones, con el objetivo de poner freno a la expansión de la derecha. Montero aseguró que “la gente quiere izquierda” en las instituciones para proteger la sanidad, la educación y las políticas sociales, y expresó que se siente un respaldo amplio para propuestas que buscan dignificar la vida de la población, reducir el costo de los alimentos y destacar la igualdad.

Interrogada sobre la refundación de la plataforma Sumar, así como el papel de IU, Comuns y Más Madrid en el espectro de la izquierda, Montero dejó ver que la unidad de las fuerzas progresistas se concretará por la propia presión social y política existente. “Las alianzas en la izquierda van a caer por su propio peso”, sostuvo la eurodiputada, y agregó que lo esencial ya está ocurriendo, haciendo referencia al aumento de la movilización en defensa de servicios esenciales y contra el encarecimiento de la vida.

Europa Press destacó que la representante de Podemos declaró: “A eso nos vamos a dedicar, a estar en las calles y en nuestras funciones como partidos y con nuestra representación institucional para que haya una izquierda que sea capaz de hacer que la vida sea una digna”. Montero vinculó el empeoramiento de la calidad de vida en Castilla y León al “desmantelamiento” de los servicios públicos, señalando que estas consecuencias se repiten en otras autonomías sometidas a gestores conservadores.

En relación a la posible integración de Podemos en la nueva plataforma de izquierdas, Montero recalcó que las fórmulas organizativas se resolverán en función del sentir popular y que lo prioritario es responder a las exigencias de quienes esperan una izquierda fuerte y activa en la escena parlamentaria y en las calles. “Lo más importante es que la gente quiere izquierda”, reiteró la eurodiputada, situando el eje del debate en el respaldo social antes que en los pactos partidarios.

Además, la secretaria política de Podemos criticó el modelo de privatizaciones instaurado por gobiernos autonómicos, citando como ejemplo el caso de la Comunidad de Madrid. Denunció la estrategia de canalizar fondos recaudados mediante impuestos de los ciudadanos hacia empresas vinculadas o afines, fenómeno que, según advirtió, también se observa en Castilla y León. En sus palabras recogidas por Europa Press, Montero dibujó un escenario en el que la “derecha ya está aquí, como una garrapata agarrada a las instituciones para coger el dinero que la gente paga con impuestos y entregárselo a sus amigos a través de las privatizaciones o como hace Ayuso en Madrid”.

El medio Europa Press detalló que Montero insistió en la necesidad de que la izquierda refuerce su presencia tanto en la movilización social como en los espacios institucionales, a fin de garantizar la protección de los servicios públicos y responder a las preocupaciones mayoritarias sobre el acceso a la sanidad y el abaratamiento del coste de vida. Concluyó que gran parte de la ciudadanía muestra una clara preferencia por políticas que aseguren derechos, igualdad y el fortalecimiento de los sistemas esenciales frente a los riesgos que, según su perspectiva, representan las estrategias conservadoras en gestión pública.

