Vox asegura que O.Smith nunca habría consentido su actitud cuando fue secretario general

Madrid, 20 feb (EFE).- En Vox están convencidos de que Javier Ortega Smith, suspendido de militancia de forma cautelar, nunca habría consentido que se desobedeciera una orden de la dirección nacional cuando fue secretario general del partido durante seis años.

Fuentes de Vox han admitido a EFE que la situación a la que se ha llegado con Ortega Smith es "desagradable" y se ve con tristeza en el seno del partido.

Pero han insistido en que el aún diputado nacional y portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid sabe "perfectamente" lo que ocurre cuando alguien no obedece conscientemente una orden del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

El máximo órgano de gobierno de Vox acordó el 12 de febrero suspender cauterlarmente de militancia a Ortega Smith por su negativa a dejar de ser portavoz municipal en el consistorio madrileño.

Un acto de desobediencia, desacato e incumplimiento de obligaciones y responsabilidades "como la copa de un pino", han asegurado a EFE otras fuentes del partido.

La negativa de Ortega Smith ha motivado la apertura, a petición del CEN, de un expediente de expulsión por parte del Comité de Garantías, órgano encargado de velar por que se respeten los derechos estatutarios de los afiliados y para que cumplan sus obligaciones estatutarias.

Según los estatutos del partido, Ortega Smith puede presentar ante el Comité de Garantías alegaciones a la decisión de la cúpula, lo que este viernes ya ha anunciado que hará para defender su "honorabilidad".

"Voy a pelear dentro del partido con los recursos que permiten nuestros estatutos, voy a recurrir lo que tenga que recurrir y si tengo que llegar a la jurisdicción ordinaria, llegaré", ha advertido.

El artículo 7.6 de los estatutos de Vox reconoce el derecho de los afiliados a impugnar ante el Comité de Garantías los acuerdos y decisiones de los órganos del partido que estimen contrarios a la ley o los propios estatutos.

Las deliberaciones del Comité de Garantías son a puerta cerrada y en "absoluto secreto" y, según las fuentes, su decisión no va a ser "inmediata". EFE