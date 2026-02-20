Espana agencias

Victoria Luengo, el rostro del concierto previo a los Goya: La música eleva una actuación

Lara Malvesí

Barcelona, 20 feb (EFE).- La actriz Victoria Luengo ('Reina roja', 'Antidisturbios') ha explicado en una entrevista con EFE antes de ejercer de maestra de ceremonias este domingo en el Auditori de un concierto repaso de las bandas sonoras del cine español premiadas con el Goya en las últimas cuatro décadas que "la música es capaz de elevar una actuación".

A pocas semanas de estrenar 'Amarga Navidad', en la que se ha puesto en manos de Pedro Almodóvar, Luengo ha recibido el encargo de la Academia de Cine de ser el hilo conductor de un concierto que repasará desde la fanfarria de los premios de Antón García Abril hasta la partitura de 'El 47'.

"Estoy muy ilusionada con esta invitación. Nunca he presentado un concierto. Me encanta la música y el cine y estoy expectante de vivir esto desde dentro. Va a ser un gran concierto conmemorativo de las bandas sonoras del cine español", ha contado Luengo.

La Banda Municipal de Barcelona acompañará al público en un viaje sonoro por la memoria de grandes películas del cine patrio como 'La Vaquilla', 'El buen patrón', 'Nora' o 'Alatriste'.

 En el homenaje a la música del cine español, Luengo hará de "hilo conductor", una presentación en la que ha dado su "toque personal" para hablar de su relación con lo vivido en el cine y en la Barcelona en la que pasó su infancia.

La intérprete ha reconocido que la música es "muy importante" para una actriz y para su trabajo.

"La música sirve para contar mucho más. Sirve para subrayar un gesto, una emoción, para contextualizar, para contar incluso a veces lo que los personajes no quieren contar", ha reflexionado.

Luengo ha reconocido que la primera vez que ve su trabajo una vez montado y con música "siempre es impactante". "A veces redescubres incluso una emoción o una mirada o gesto que no sabías que estabas aportando", ha añadido.

Preguntada sobre si le gustaría que en la vida, como en el cine, hubiera banda sonora, la actriz afirma que "los silencios también son importantes", si bien ella es aficionada a ponerse música y "crear" ese acompañamiento al gusto en cada momento.

La actriz deja claro que ella no es "ninguna experta" y que le "encantaría" saber mucho más sobre música, pero pese a todo tiene "claro" que el trabajo de los músicos de bandas sonoras merece recibir reconocimiento.

En ese sentido, lanza palabras bonitas a su "admirado" y multipremiado Alberto Iglesias, el hombre tras la música de las películas de Almodóvar.

Precisamente Iglesias también firma la partitura de 'Amarga Navidad', película en la que Luengo desvela que "la música es muy importante".

Aunque no avanza secretos de la película, la actriz sí desliza que las canciones del filme juegan un rol trascendente en la misma y, particularmente, en algunas de las escenas de su personaje.

La última cinta del director manchego, con estreno previsto el 20 de marzo, cuenta la historia de Elsa, una directora de publicidad que evita el duelo por la muerte de su madre volcándose de forma desmedida en el trabajo.

Luengo comparte pantalla con Patrick Criado y Bárbara Lennie en la película, que se rodó entre Lanzarote y Madrid.

El concierto de 40 años de música de Goya está promovido por la Academia de Cine, en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, L’Auditori de Barcelona y la Banda Municipal, junto con la Generalitat de Cataluña, y está comisariado por la especialidad de Música de la Academia de Cine junto al maestro José R. Pascual-Vilaplana.

En los días previos a la ceremonia de los Goya, el 28 de febrero, la ciudad anfitriona ha celebrado actividades gratuitas y encuentros de profesionales del cine y público para acercar los premios, más allá de la gala, a la ciudadanía. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023285064, 8022300767)

