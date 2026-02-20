Víctimas de tráfico convocan premios para impulsar la prevención en seguridad vial

Madrid, 20 feb (EFE).- La asociación de víctimas de tráfico Aesleme ha convocado la tercera edición de sus premios Juan García Reneses que buscan impulsar la prevención, la atención tras un siniestro, la innovación y el impacto social de los mensajes de concienciación en materia de seguridad vial.

Los premios, que toman el nombre del fundador de Aesleme y pionero en la prevención de siniestros viales, pretenden visibilizar y reconocer a personas, organizaciones, centros educativos y creadores de contenido cuya labor contribuye, de forma destacada, a la educación y la seguridad vial en España.

Los galardones cuentan con cuatro categorías: la de Compromiso por la Educación Vial dirigida a centros educativos o docentes, la de Primeros Intervinientes para equipos de emergencias; la de Innovación que reconoce a empresas, centros de investigación o personas que hayan diseñado productos para reducir el número de víctimas, y la de Mejor Influencer destinado a creadores de contenido digital.

Estos premios representan un espacio de referencia en la promoción de la cultura de la movilidad segura y responsable y desde 2026 tendrán carácter bianual. EFE