Una jueza pide a Sánchez que declare por escrito por el muñeco suyo apaleado en Ferraz

Madrid, 20 feb (EFE).- Una jueza ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que declare por escrito sobre el apaleamiento de un muñeco que supuestamente le representaba, colgado, en una protesta llevada a cabo en la calle Ferraz en 2023, para que detalle cuándo conoció los hechos denunciados y si ha sufrido algún perjuicio.

En una providencia a la que ha tenido acceso EFE, la magistrada del tribunal de instancia número 26 de Madrid solicita recibir declaración por escrito a Pedro Sánchez Castejón como denunciante, de acuerdo con el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Esta norma dicta que, entre otros cargos públicos, el presidente del Gobierno está "exento de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo".

Así la magistrada da diez días al jefe del Ejecutivo para que explique por escrito en qué fecha tuvo conocimiento de los actos realizados el día 31 de diciembre del 2023 en la calle Ferraz de Madrid, cerca de la sede central del PSOE, por los que se ha personado en la presente causa como acusación particular.

También que concrete el medio a través del cual tuvo conocimiento de los mismos y precise si ha sufrido algún perjuicio.

La titular del citado órgano judicial investiga a seis personas por los hechos ocurridos aquel día, cuando varias personas apalearon y representaron, colgado, un muñeco que supuestamente simbolizaba Pedro Sánchez, en el marco de una serie de protestas contra las políticas del Ejecutivo.

Este magistrada archivó la causa en febrero de 2024, rechazando que hubiera delito en una protesta en la que "lo más violento fue golpear a una piñata" que "en ningún caso", aseguraba, se parecía al presidente del Gobierno.

Pero en julio de 2025 la Audiencia de Madrid ordenó que se reabriera, al considerar que los hechos investigados podrían constituir un delito de amenazas contra el presidente del Gobierno.

Los magistrados estimaron -en este auto de julio- el recurso interpuesto por la Fiscalía y, parcialmente, los recursos presentados por el presidente del Ejecutivo y por el PSOE, y concluyeron que "resulta precipitado el cierre de la causa, sin perjuicio de las conclusiones a que se llegue al concluir la instrucción".

Descartaron sin embargo que los hechos denunciados puedan ser constitutivos de un delito de odio, ni que se deriven a la Audiencia Nacional, al no apreciar un delito de injurias y amenazas graves al Gobierno de la Nación.

Así la magistrada reabrió la causa en septiembre de 2025 y citó para octubre a seis investigados para darles traslado del procedimiento por un presunto delito de amenazas al presidente del Gobierno.

Varios de ellos anunciaron a EFE que defenderán en el proceso que el muñeco que había en la protesta era una piñata que no simbolizaba a Pedro Sánchez y que se manifestaron festivamente y ejercieron su libertad de expresión.

El letrado de uno de los investigados, Julen Martínez, de Valmaseda Abogados, ha dicho a EFE tras conocer la providencia dictada ahora por la jueza que "si hay que preguntar lo básico —cuándo, cómo y qué perjuicio— es porque no está acreditado", y ha sostenido que "la defensa tiene ya material suficiente para cerrar la causa por archivo". EFE