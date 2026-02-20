Espana agencias

Un hombre mata a un niño de diez años en Tenerife y deja herida de gravedad a la madre

Guardar

Madrid, 20 feb (EFE).- Un hombre ha matado a un niño de diez años en el municipio de Arona (Tenerife) y ha herido de gravedad a su pareja y madre del menor y ha sido abatido por la Guardia Civil después de que amenazara a los agentes con un machete. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El BOE publica el cese del comisario José Ángel González como DAO tras la querella por agresión sexual

La destitución del máximo responsable operativo de la Policía Nacional, firmada por el ministro del Interior, sigue a la denuncia presentada por una agente y ha motivado el inmediato refuerzo de protección policial para la denunciante, según fuentes oficiales

El BOE publica el cese

El recreo de hormigón y fútbol deja paso al patio inclusivo, una realidad en España

Infobae

Maíllo (IU) valora el acto de Rufián, pero reivindica la propuesta de unidad que lanzan los partidos de Sumar

El dirigente de Izquierda Unida subraya la relevancia de los acuerdos entre fuerzas progresistas para las próximas elecciones, destaca el avance hacia una plataforma común y valora la disposición de sumar nuevas alianzas para fortalecer el proyecto alternativo

Maíllo (IU) valora el acto

Colau descarta la idea de Rufián de renuncias electorales: Comuns nunca le pediría a ERC no presentarse por Barcelona

Ada Colau respalda la unión progresista ante la derecha, aunque rechaza fórmulas que excluyan a partidos como ERC, insistiendo en que la cooperación debe basarse en el respeto y el reconocimiento de todas las formaciones en el escenario político catalán

Colau descarta la idea de

El PP cita a Zapatero en la 'comisión Koldo' del Senado el lunes 2 de marzo

La comisión que indaga posibles irregularidades vinculadas al rescate de Plus Ultra ha programado la intervención del expresidente socialista en plena campaña electoral, tras sostener que deberá responder por supuestos beneficios y vínculos cuestionados por la oposición

El PP cita a Zapatero
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre pide dejar de

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija por falta de relación y la Justicia lo rechaza: faltar a una sesión de mediación no la responsabiliza del distanciamiento

La Audiencia de Sevilla reduce a 300 euros la pensión alimentaria de una madre a su hija adulta tras constatar la ruptura del vínculo y un cambio de domicilio

El plan para España de Rufián choca con los independentistas: ni ERC, ni Bildu ni el BNG apoyan renunciar a listas “provincia por provincia”

Justicia no consigue subastar un gran pesquero que intentó meter en Canarias 3.550 kilos de cocaína: sin comprador aunque solo vale 105.000 euros

El Gobierno quiere limitar el número de escopetas en manos de civiles por riesgo de “arsenales en domicilios”, pero los datos revelan que hay 21.000 armas menos

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 20 de febrero

La fiebre por la vivienda resiste, pero nuevas subidas de precio y de las hipotecas fijas enfriará el impulso comprador este año

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”