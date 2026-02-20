Un hombre mata a un niño de diez años en Tenerife y deja herida de gravedad a la madre

Madrid, 20 feb (EFE).- Un hombre ha matado a un niño de diez años en el municipio de Arona (Tenerife) y ha herido de gravedad a su pareja y madre del menor y ha sido abatido por la Guardia Civil después de que amenazara a los agentes con un machete. EFE

Últimas Noticias

El BOE publica el cese del comisario José Ángel González como DAO tras la querella por agresión sexual La destitución del máximo responsable operativo de la Policía Nacional, firmada por el ministro del Interior, sigue a la denuncia presentada por una agente y ha motivado el inmediato refuerzo de protección policial para la denunciante, según fuentes oficiales

El recreo de hormigón y fútbol deja paso al patio inclusivo, una realidad en España

Maíllo (IU) valora el acto de Rufián, pero reivindica la propuesta de unidad que lanzan los partidos de Sumar El dirigente de Izquierda Unida subraya la relevancia de los acuerdos entre fuerzas progresistas para las próximas elecciones, destaca el avance hacia una plataforma común y valora la disposición de sumar nuevas alianzas para fortalecer el proyecto alternativo

Colau descarta la idea de Rufián de renuncias electorales: Comuns nunca le pediría a ERC no presentarse por Barcelona Ada Colau respalda la unión progresista ante la derecha, aunque rechaza fórmulas que excluyan a partidos como ERC, insistiendo en que la cooperación debe basarse en el respeto y el reconocimiento de todas las formaciones en el escenario político catalán