Espana agencias

Un avión aterriza de emergencia en El Prat por humo en la cabina: un atendido por ansiedad

Guardar

Barcelona, 20 feb (EFE).- Un avión de Wizz Air con 239 pasajeros a bordo, que hoy había salido de Barcelona con destino a Varsovia, ha dado media vuelta al detectar humo en la cabina y ha aterrizado de emergencia y de forma controlada en el aeropuerto del El Prat, donde los equipos sanitarios han atendido a una persona por ansiedad.

Según han informado a EFE fuentes de Protección Civil de la Generalitat, a las 11.26 horas el aeropuerto Josep Tarradellas les ha informado de que la aeronave comercial de Wizz Air había tenido un incidente y que tenía humo en la cabina, por lo que el aeropuerto ha activado su Plan de Emergencia Aeronáutica en fase de Alarma General.

El avión, con 239 pasajeros a bordo, había salido de Barcelona con destino a Varsovia y ha dado media vuelta para aterrizar de emergencia, y de forma controlada, en el aeropuerto barcelonés.

Una vez el avión ha aterrizado, los pasajeros y la tripulación han podido desembarcar y han sido trasladados a una zona segura, ante lo que el aeropuerto, que no ha necesitado la ayuda de servicios externos, ha desactivado su plan de emergencias.

Los servicios sanitarios del aeropuerto han atendido a un pasajero por un cuadro de ansiedad.

Debido a esta incidencia, Protección Civil de la Generalitat ha activado de forma momentánea la alerta del Plan Aerocat, si bien lo ha desactivado cuando la situación estaba bajo control y porque además no ha sido necesario que interviniesen los equipos de emergencia de la Generalitat. EFE.

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El chófer de Mazón afirma que les sonó el Es Alert el 29O cuando todavía estaban en Valencia camino de Cecopi

El chófer de Mazón afirma

Rego ve "fundamental" que la izquierda "dialogue y se haga preguntas incómodas" ante el "avance de la extrema derecha"

Infobae

Condenado a ocho años el conductor que causó un accidente en Legorreta (Guipúzcoa) con tres víctimas mortales

Condenado a ocho años el

Los vecinos desalojados en Alfajarín por la crecida del Ebro ya pueden volver a sus casas

Infobae

Temas del día de EFE España del viernes 20 de febrero de 2026 (13:37 horas)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Podemos rechaza la reorganización electoral

Podemos rechaza la reorganización electoral de la izquierda que propone Rufián y advierte que la “matemática parlamentaria” solo refuerza al PSOE

PP y PSOE empatan en Castilla y León, según el CIS: solo les separa un punto y Vox perdería votos respecto a 2022

Ni el catalán ni el euskera serán obligatorios para que los migrantes en España accedan a la regularización extraordinaria: el Gobierno aclara las condiciones

La Audiencia de Madrid revierte una sentencia previa y concede la nacionalidad española a una colombiana descendiente de sefardíes: la documentación era válida

El abogado de la denunciante del DAO de la Policía señala otros posibles casos de “conductas inapropiadas” en la cúpula del cuerpo

ECONOMÍA

José Elías cuadruplica su sueldo

José Elías cuadruplica su sueldo en Ezentis en 2025 mientras esa empresa duplica sus pérdidas: ganó 90.000 euros por su labor como presidente no ejecutivo

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 20 de febrero

La fiebre por la vivienda resiste, pero nuevas subidas de precio y de las hipotecas fijas enfriará el impulso comprador este año

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”