Un avión aterriza de emergencia en El Prat por humo en la cabina: un atendido por ansiedad

Barcelona, 20 feb (EFE).- Un avión de Wizz Air con 239 pasajeros a bordo, que hoy había salido de Barcelona con destino a Varsovia, ha dado media vuelta al detectar humo en la cabina y ha aterrizado de emergencia y de forma controlada en el aeropuerto del El Prat, donde los equipos sanitarios han atendido a una persona por ansiedad.

Según han informado a EFE fuentes de Protección Civil de la Generalitat, a las 11.26 horas el aeropuerto Josep Tarradellas les ha informado de que la aeronave comercial de Wizz Air había tenido un incidente y que tenía humo en la cabina, por lo que el aeropuerto ha activado su Plan de Emergencia Aeronáutica en fase de Alarma General.

El avión, con 239 pasajeros a bordo, había salido de Barcelona con destino a Varsovia y ha dado media vuelta para aterrizar de emergencia, y de forma controlada, en el aeropuerto barcelonés.

Una vez el avión ha aterrizado, los pasajeros y la tripulación han podido desembarcar y han sido trasladados a una zona segura, ante lo que el aeropuerto, que no ha necesitado la ayuda de servicios externos, ha desactivado su plan de emergencias.

Los servicios sanitarios del aeropuerto han atendido a un pasajero por un cuadro de ansiedad.

Debido a esta incidencia, Protección Civil de la Generalitat ha activado de forma momentánea la alerta del Plan Aerocat, si bien lo ha desactivado cuando la situación estaba bajo control y porque además no ha sido necesario que interviniesen los equipos de emergencia de la Generalitat. EFE.