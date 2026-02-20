Un Ademar León que perdió su racha en Granollers recibe a Bidasoa, otro rival por Europa

León, 20 feb (EFE).- El Abanca Ademar, que perdió en Granollers (30-29) su racha de ocho jornadas sin conocer la derrota, recibe mañana -18 horas- a otro rival por las plazas europeas, Irudek Bidasoa, con el que también estará en juego el average particular, después del empate en cancha irundarra en la primera vuelta.

El técnico ademarista, Daniel Gordo, recupera al extremo Darío Sanz, después de perderse la vuelta a la competición ante Cangas y toda la preparación durante las fechas de compromisos internacionales, pero por contra pierde a una pieza importante en su primera línea, el lateral sueco Oscar Lindqvist, después de una lesión en el dedo pulgar del pie por una caída fortuita que le produjo una luxación.

De esta manera, el técnico vallisoletano tendrá que volver a dar protagonismo a los centrales, utilizando su versatilidad para varias posiciones, junto a una mayor participación de Álex Lodos, ya incorporado al equipo tras recuperarse de una grave lesión de rodilla y el joven Samu Saiz.

Una victoria leonesa en el palacio municipal de deportes Urbano González Escapa supondría superar en la clasificación al equipo de Álex Mozas, ya que se igualarían a puntos, con el balance favorable para el Ademar al haber igualado en el pabellón Artaleku, donde la temporada pasada logró el subcampeonato de la Copa del Rey tras apear precisamente en semifinales al Bidasoa. EFE

