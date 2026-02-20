UGT abrirá consulta con empleados de seguros sobre preacuerdo convenio alcanzado por CCOO

Madrid, 20 feb (EFE).- El sindicato UGT va a abrir un proceso de consulta con los trabajadores del sector seguros, a los que va a explicar las implicaciones del preacuerdo que ha alcanzado CCCO con la patronal para el nuevo convenio colectivo de Seguros y Mutuas, además de la situación actual de la negociación.

En un comunicado en el que agradece la asistencia a la concentración que convocó ayer, jueves, ante la sede de la patronal aseguradora, Unespa, UGT, que está en contra del preacuerdo, señala que explicará a los trabajadores las "opciones reales" que hay después del preacuerdo alcanzado por el sindicato mayoritario.

Tras recabar la opinión de los trabajadores, UGT, que ha recalcado que el apartado económico del convenio resulta "claramente insuficiente", tomará una decisión.

CCOO informó el pasado miércoles en un comunicado de que había alcanzado un preacuerdo en el convenio colectivo de Seguros y Mutuas, con garantía de ultraactividad indefinida y que incluye un incremento salarial para 2025 del 3,5 %, con carácter retroactivo desde el 1 de enero del año pasado.

El preacuerdo contempla incrementos para 2026, 2027 y 2028 referenciados al PIB y al IPC, que, junto con el de 2025, suponen una subida salarial acumulada en los cuatro años de entre el 10,5 % y el 11,1 %, según el sindicato.

Sin embargo, UGT afirma que el preacuerdo no garantiza lo que han perdido los trabajadores en estos años y considera que es el momento de recuperar poder adquisitivo, más teniendo en cuenta que el convenio cuya vigencia ha concluido ha finalizado con algunos salarios, los más bajos, por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI), que ha venido subiendo estos años.

El Convenio Estatal de Seguros y Mutuas afecta a más de 52.000 trabajadores de compañías de seguros y a una parte del marco laboral de 23.000 personas trabajadoras de las mutuas.

En la mesa de negociación del convenio, que se constituyó el 27 de enero de 2025, hace ya más de un año, CCOO es el sindicato con más representantes, con siete; UGT tiene cinco; ELA, uno; LAB, uno, y la Confederación Intersindical Galega (CIG), otro. EFE