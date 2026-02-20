Temas del día de EFE España del viernes 20 de febrero de 2026 (13:37 horas)

VIOLENCIA MACHISTA

Arona (Tenerife) - Abatido a tiros tras matar a su hijo de 10 años y herir de gravedad a su mujer en Tenerife

- El niño asesinado en Tenerife y su madre gravemente herida fueron atacados con un machete

- El Gobierno pide redoblar los esfuerzos para hacer desaparecer la violencia machista

Vila-real (Castellón)- Pasa a disposición judicial el detenido por el doble crimen de Xilxes (Castellón)

Las Palmas de Gran Canaria - Dimite el director del Instituto Canario de Vivienda tras ser procesado por delito sexual

VIOLENCIA SEXUAL

Madrid - A falta de casi un mes para que el que fuera número dos de la Policía José Ángel González comparezca en un juzgado denunciado por agresión sexual a una subordinada, continúa el debate sobre quién lo pudo saber y calló, mientras los representantes legales de ambas partes comienzan a diseñar sus estrategias.

- El Gobierno respalda la "actuación" contundente de Marlaska

- Robles reconoce fallos en el apoyo a la denunciante del DAO cuya actitud le produce "asco"

- La ministra de igualdad, abierta a hablar con agente que denunció a jefe policial pero aún no lo ha hecho

- Podemos pide renovar "a fondo" las fuerzas de seguridad "para que no se sientan impunes"

VENEZUELA AMNISTÍA

Barcelona - España pedirá a la UE que retire sanciones a Delcy Rodríguez tras la amnistía en Venezuela

PARTIDOS IZQUIERDA

Madrid - Podemos se reivindica como opción para vencer a la derecha sin miedo ni cálculo electoral

- Sumar pide "dejar los egos a un lado" para construir un proyecto de izquierdas

- Sira Rego: "La unidad está en los genes de la izquierda. Las diferencias no son insalvables"

ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN

Valladolid - El PP ganaría los comicios en Castilla y León pero volvería a necesitar a Vox según el CIS

GOBIERNO EXTREMADURA (Análisis)

Mérida - Dos meses por el túnel extremeño de la gobernabilidad: pequeñas linternas y poca cobertura. Alberto Santacruz

PARTIDOS VOX

Madrid - Ortega Smith avisa a la cúpula de Vox de que defenderá su honor incluso en los tribunales

BCOMÚ PRIMARIAS

Barcelona - Pisarello gana las primarias para relevar a Colau como candidato de Barcelona en Comú

DANA JUSTICIA

Catarroja (Valencia) - El chófer de Mazón dice que cuando sonó el Es-Alert el día de la dana iban hacia el Cecopi

AYUNTAMIENTO ALICANTE

Alicante - El alcalde de Alicante dice ser víctima de una cacería por las viviendas públicas

EUTANASIA JUSTICIA

Madrid - El Constitucional rechaza el último intento del padre de Noelia para frenar su eutanasia

DESIGUALDAD ECONÓMICA

Madrid - Sánchez anuncia el lanzamiento de un macroestudio del CSIC sobre desigualdad económica desde la infancia

HUELGA MÉDICOS

Madrid - Este viernes es la quinta y última jornada de la primera semana de la huelga de médicos en el conjunto de España para reivindicar un estatuto propio y los seis sindicatos médicos han organizado manifestaciones en las principales ciudades del país.

SAGRADA FAMILIA

Barcelona - El templo de la Sagrada Familia alcanza su altura máxima: 172,5 metros

POLÍTICA RELIGIÓN (Análisis)

Madrid - El debate sobre el burka agita el tablero político y mueve a los partidos a posicionarse. Macarena Soto y Patricia Crespo

UNIVERSIDAD DOCENTES

Madrid - La imagen del docente investigador: crece en la privada y con más de 50 años en la pública

PATIOS INCLUSIVOS

Madrid - El recreo de hormigón y fútbol deja paso al patio inclusivo, una realidad en España

EMPRESAS NUCLEAR

Maliaño (Cantabria) - Más mujeres, más liderazgo: el sector nuclear avanza hacia la igualdad real. Celia Agüero Pereda

HOTEL ALGARROBICO

Almería - El hotel de El Algarrobico,a la espera de la demolición 20 años después de parar las obras. Miguel Martín Alonso

PREMIOS GOYA

Madrid - Las candidatas al Goya a mejor película viajan del infierno al cielo con parada terrenal

- Movistar+, Filmin, Netflix, Prime o Apple TV: dónde ver las películas nominadas a los Goya

FENÓMENO THERIAN

Barcelona - Jóvenes que se identifican y actúan como animales: llega a España el fenómeno 'therian'. Gemma Bastida

TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - Fin de semana soleado, primaveral y con temperaturas hasta 10 grados más de lo normal

AGENDA INFORMATIVA PENDIENTE A LAS 13:30

POLÍTICA

13:30h.- Lerma (Burgos).- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios de comunicación. Plaza de Santa Clara. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:00h.- Segovia.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, visita el Memorial Democrático. Avd. Juan Carlos I, s/n.

17:00h.- Segovia.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y secretaria de Ciencia, Innovación y Universidad, Elma Sainz, y el secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, atienden a los medios de comunicación antes del inicio de una jornada sobre autónomos. Centro Cívico Nueva Segovia. (Texto) (Foto)

18:30h.- Segovia.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, clausura un acto de precampaña. Hotel Puerta de Segovia. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- Segovia.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, participa junto al coordinador general de IU y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan Gascón, en un acto sobre entornos digitales seguros. Sala Julio Michel. (Texto) (Foto)

SOCIEDAD

Madrid.- HUELGA MÉDICOS.- Quinta y última jornada de huelga de médicos esta semana contra el estatuto marco. Manifestaciones en las principales capitales del país. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:30h.- Segovia.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, visita el Centro Integral de Inmigración de la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM).

18:00h.- Madrid.- PREMIOS LGTBI+.- Gala de Premios ADI LGTBI+ que reconocen la labor de personas y entidades comprometidas con la inclusión en el deporte y visibilizan buenas prácticas frente a la discriminación. Ministerio de Igualdad. (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

18:00h.- Málaga.- ANTONIO BANDERAS.- Antonio Banderas asiste a una proyección conmemorativa del vigésimo aniversario del estreno de su segunda película como director, 'El camino de los ingleses', y participa en un coloquio posterior. Cine Albéniz. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- Madrid.- ARTE GALERÍAS.- El Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo convoca una concentración en los principales museos de toda España para exigir un IVA reducido. Museo Reina Sofía. c/ Santa Isabel. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00 hora local.- Las Palmas de Gran Canaria.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- La composición 'España peregrina (Canción del destierro)', pieza musical inédita rescatada gracias al archivo de Juan Negrín, último presidente de Gobierno de la República, se interpreta por primera vez, con voz y piano, tal y como fue concebida por sus autores hace 80 años. Casa de Colón. (Texto)

21:00 hora local.- Las Palmas de Gran Canaria.- CARNAVAL LAS PALMAS.- El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria elige a su Drag Queen en la noche más esperada de la fiesta, que este año cumple 50 años con una edición dedicada a Las Vegas. Parque de Santa Catalina. (Texto) (Foto)

