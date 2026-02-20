Sánchez avanza un macroestudio del CSIC sobre desigualdad económica desde la infancia

Madrid, 20 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el lanzamiento de un macroestudio "sin precedentes" sobre desigualdad económica, liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que va a seguir la trayectoria vital "de miles de niñas y niños desde la infancia hasta la edad adulta".

El Instituto Nacional de Estadística (INE) y la oficina de Prospectiva y Estrategia del Gabinete de la Presidencia del Gobierno también participarán en una investigación que va a analizar cómo las condiciones sociales, económicas y territoriales influyen en su desarrollo y también en la creación de oportunidades, según ha dicho el presidente al clausurar la jornada "Desigualdad. Es hora de actuar".

El "Estudio Generaciones del Futuro" tiene como objetivo entender las dinámicas de los hogares e identificar los mecanismos detrás de la generación de desigualdades, para poder anticiparse y diseñar mejores políticas públicas eficientes y equitativas. EFE