Rueda cree que Sánchez convocará elecciones cuando le convenga y Feijóo será presidente

Madrid, 20 feb (EFE).- El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alfonso Rueda, cree que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, convocará elecciones "cuando le convenga desde el punto de vista personal" y que entonces el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, será presidente del Gobierno.

En su intervención este viernes en el acto 'España futura. Galicia, un modelo de desarrollo exitoso', organizado por el diario digital The Objective, el presidente gallego ha opinado que ni Sánchez mismo sabe cuándo convocará elecciones y ha pronosticado que esto ocurrirá "cuando crea que le perjudica menos convocarlas".

Rueda ha dicho que no le cabe en la cabeza que Sánchez "tenga esperanzas de ganar" y se ha mostrado convencido de que Nuñez Feijóo, al que ve "fuerte" al frente del PP y en su tarea de oposición al Gobierno, pese a la "feroz" oposición que a su vez sufre desde el ejecutivo, llegará a la Moncloa tras las próximas generales.

Eso sí, ha vaticinado que si el "sanchismo" esta siendo "dificilísimo, interminable e insoportable", el "postsanchismo no va a ser nada fácil" porque Feijóo "tendrá que arreglar sabe Dios qué", en referencia a problemas ocultos en la gestión del país: "la realidad -ha apuntado- va a superar nuestros peores presagios".

Preguntado por sus compañeros de partido en Extremadura y Aragón, María Guardiola y Jorge Azcón, que tratan de acordar con Vox para seguir al frente de sus gobiernos autonómicos, y si le parece bien que el partido de Santiago Abascal entre en los ejecutivos del PP, Rueda ha manifestado que "ojalá les salga bien" porque "están haciendo lo que legítimamente tienen que hacer".

En todo caso, ha precisado que él no va a decir a nadie lo que tiene que hacer, ha señalado que "si para gobernar hay que hacer eso, ellos sabrán lo que están haciendo" y ha declarado que "hay que ver los resultado y si alguien quedó primero (PP) y otro tercero (Vox), ser consecuentes".

Alfonso Rueda, que ha reiterado que su intención es agotar la legislatura en Galicia, ha dicho al ser preguntado por el deseo de la Generalitat de Cataluña de ligar el permiso de residencia al conocimiento del catalán que él no le va a pedir a los inmigrantes que vayan a Galicia "como requisito si saben hablar gallego o no".

Sin embargo, ha recordado que Galicia ha pedido la competencia para poder dar permisos de trabajo, con el objetivo de "buscar" a personas que quieren llegar desde otros países "y que no se eternice el permiso de trabajo por una burocracia absurda", aunque ha dicho suponer que, si bien Cataluña y País Vasco la tienen, a Galicia el Gobierno se lo pondrá "dificilísimo". EFE

EFE

