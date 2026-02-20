Espana agencias

Robles reconoce fallos en el apoyo a la denunciante del DAO cuya actitud le produce "asco"

Madrid, 20 feb (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha admitido que los poderes públicos están fallando en su apoyo a las mujeres tras la denuncia de una agente contra el número dos de la Policía Nacional, José Ángel González, por presunta agresión sexual, un comportamiento que, según ha dicho, le produce "asco" y "vergüenza".

"Podemos sentirnos orgullosos de los miles de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que realizan su trabajo cada día y nadie tiene derecho a manchar su imagen con comportamientos absolutamente rechazables y que no me gustaría utilizar esta palabra, pero la tengo que decir, que me producen asco", ha asegurado la ministra en declaraciones a los medios tras participar en el Foro de la Nueva Defensa y el Espacio.

Robles ha pedido que la justicia trabaje y actúe rápido y ha emplazado a las administraciones públicas a reflexionar sobre los protocolos actuales para que las mujeres víctimas de violencia sexual no se sientan desprotegidas.

"Tiene que haber protocolos ágiles en los que la persona que se sienta agredida pueda tener un apoyo", ha señalado la ministra, que ha pedido hacer una autocrítica "porque, desde el punto de vista público, estamos fallando el apoyo siempre a cualquier mujer para que denuncien -ha afirmado-".

Para Robles, la prioridad es depurar responsabilidades penales si las hay y que políticamente ninguna mujer en la administración pueda sentirse desprotegida, y ha animado a las mujeres a denunciar esos hechos.

"No solo me avergüenza, sino que siento un profundo dolor, estoy conmocionada porque me parece tan sorprendente que pueda pasar todavía en el ámbito de la administración pública estos comportamientos", ha dicho Robles, quien ha subrayado que le "duele mucho" que la denunciante se haya sentido desprotegida y ha recordado que tiene derecho a guardar su privacidad y su anonimato.

Robles no ha querido entrar a valorar las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en las que dijo que solo dimitiría si la víctima cree que le he fallado o se ha sentido desprotegida.

"Yo no soy quién para opinar de las palabras del ministro Marlaska. Él sabe lo que tiene que hacer en cada momento", ha dicho.

En ese sentido, la ministra se ha referido a las peticiones del PP para que Marlaska dimita y ha criticado que utilice políticamente estos temas los que "a lo mejor tienen mucho que callar". EFE

