Espana agencias

Rego: "La unidad está en los genes de la izquierda. Las diferencias no son insalvables"

Guardar

Segovia, 20 feb (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (IU), ha afirmado este viernes en Segovia que la unidad "está en los genes de la izquierda", y añadido que cualquier diferencia entre las formaciones y militancias "no son insalvables" en ningún caso.

"Hay muchas militancias de izquierdas que tenemos diferencias pero éstas no son insalvables", ha apuntado la ministra antes de defender que los debates abiertos durante las últimas semanas entre las distintas fuerzas progresistas son "una muy buena noticia" para afrontar los retos sociales y políticos actuales.

En declaraciones a los medios, con motivo de su visita a la ciudad, donde participa en una mesa redonda organizada por IU sobre entornos digitales seguros, Rego ha considerado fundamental que la izquierda "se pregunte, dialogue y esté dispuesta a escucharse" en un contexto marcado por “"el auge de la extrema derecha y por los enormes desafíos sociales y económicos".

"Estamos en el tiempo adecuado para hacerlo con tranquilidad y con garantías", ha proseguido antes de expresar su deseo de que, además del futuro proyecto electoral, se aborde "un proyecto político de movilización" sustentado en la participación social.

En relación con la histórica apelación a la unidad, la ministra ha recordado la tradición unitaria de la izquierda y del PCE, y aludido al aniversario del triunfo del Frente Popular como ejemplo de proceso unitario.

"Lo llevamos en los genes. Hay diferencias, pero no son insalvables. Cuando trabajamos sobre un programa de mínimos solemos construir propuestas virtuosas para salir a la ofensiva y ganar el país", ha insistido.

Durante su intervención, ha destacado también la importancia de conocer experiencias municipales en materia de juventud, al considerar que el país "se construye desde lo local", y que muchas iniciativas impulsadas desde los ayuntamientos "inspiran el trabajo del ministerio y las políticas de Estado".

La ministra ha puesto el acento en la regulación de los entornos digitales y en la protección de la infancia frente a los riesgos de las pantallas.

Ha recordado que su departamento impulsa, junto a otros ministerios, la primera ley de entornos digitales seguros, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, así como una futura norma sobre el derecho a la identidad digital.

Según ha explicado, la normativa contempla la limitación del acceso a las redes sociales a menores de 16 años, medidas de apoyo a las familias, modificaciones del Código Penal, actuaciones en el ámbito educativo y sanitario y una estrategia nacional de acompañamiento.

"Esperamos que en pocos meses pueda estar aprobada. Es una ley pionera en Europa", ha indicado.

Rego ha defendido que una de las prioridades del Gobierno es "limitar la acción irregular de las plataformas" y evitar que "ninguna empresa esté por encima de la ley haciendo caja con los derechos de nuestros hijos e hijas", junto a medidas de formación y pedagogía.

En este sentido, ha advertido de que el entorno digital "no es neutral, ya que a su juicio está en manos de "tres o cuatro caudillos digitales que imponen reglas", y ha denunciado que los algoritmos fomentan contenidos ideológicos sesgados.

"No es cierto que no se pueda regular. Hay margen normativo en Europa y vamos a actuar con determinación", ha afirmado.

Preguntada por el homicidio de un menor en Canarias durante esta madrugada de viernes, la ministra lo ha calificado de "absolutamente terrorífico", y ha expresado su condena y solidaridad con la familia.

A este respecto, Rego ha anunciado que el Ejecutivo ultima la elaboración de una ley de violencia vicaria y una ampliación de la ley de protección de la infancia frente a la violencia, "porque nos lo jugamos todo como sociedad".

"Estamos trabajando para ser garantistas, con el derecho a la escucha para los menores, el derecho de los menores a tener defensa jurídica propia, la máxima protección y la justicia con perspectiva de infancia para acompañar a niños y niñas, y a madres víctimas de violencia vicaria", ha señalado. EFE

jmm/rjh/aam

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Govern balear solicita la retirada del decreto de regularización de inmigrantes

Infobae

Garriga (Vox) llama a la movilización contra la "islamización e inmigración" en Cataluña

Garriga (Vox) llama a la

Sonia Bermúdez: "El rendimiento deportivo prevalece por encima de cualquier cosa"

Infobae

Senesi aún no ha decidido su futuro

Infobae

Ciria promete congelar el precio de los abonos y ubicar los turistas en la tercer grada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Junqueras descarta seguir negociando los

Junqueras descarta seguir negociando los presupuestos de la Generalitat con el PSC sin garantías sobre el IRPF

Nace ‘Un paso al frente’, la alianza para “ganar a la extrema derecha”, en un evento marcado por las ausencias de Yolanda Díaz, Rufián o Podemos

Un padre desempleado pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento empezó cuando tenía 5 años

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela: un apellido no es prueba suficiente sin estudio genealógico

La Guardia Civil arresta a la empleada de una empresa y a su pareja por desfalcar más de 600.000 euros con transferencias no autorizadas

ECONOMÍA

El mínimo legal por hora

El mínimo legal por hora que recibirán las empleadas del hogar tras la subida del SMI en 2026: un 3,1% más que en 2025

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera