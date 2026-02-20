Rego: "La unidad está en los genes de la izquierda. Las diferencias no son insalvables"

Segovia, 20 feb (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (IU), ha afirmado este viernes en Segovia que la unidad "está en los genes de la izquierda", y añadido que cualquier diferencia entre las formaciones y militancias "no son insalvables" en ningún caso.

"Hay muchas militancias de izquierdas que tenemos diferencias pero éstas no son insalvables", ha apuntado la ministra antes de defender que los debates abiertos durante las últimas semanas entre las distintas fuerzas progresistas son "una muy buena noticia" para afrontar los retos sociales y políticos actuales.

En declaraciones a los medios, con motivo de su visita a la ciudad, donde participa en una mesa redonda organizada por IU sobre entornos digitales seguros, Rego ha considerado fundamental que la izquierda "se pregunte, dialogue y esté dispuesta a escucharse" en un contexto marcado por “"el auge de la extrema derecha y por los enormes desafíos sociales y económicos".

"Estamos en el tiempo adecuado para hacerlo con tranquilidad y con garantías", ha proseguido antes de expresar su deseo de que, además del futuro proyecto electoral, se aborde "un proyecto político de movilización" sustentado en la participación social.

En relación con la histórica apelación a la unidad, la ministra ha recordado la tradición unitaria de la izquierda y del PCE, y aludido al aniversario del triunfo del Frente Popular como ejemplo de proceso unitario.

"Lo llevamos en los genes. Hay diferencias, pero no son insalvables. Cuando trabajamos sobre un programa de mínimos solemos construir propuestas virtuosas para salir a la ofensiva y ganar el país", ha insistido.

Durante su intervención, ha destacado también la importancia de conocer experiencias municipales en materia de juventud, al considerar que el país "se construye desde lo local", y que muchas iniciativas impulsadas desde los ayuntamientos "inspiran el trabajo del ministerio y las políticas de Estado".

La ministra ha puesto el acento en la regulación de los entornos digitales y en la protección de la infancia frente a los riesgos de las pantallas.

Ha recordado que su departamento impulsa, junto a otros ministerios, la primera ley de entornos digitales seguros, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, así como una futura norma sobre el derecho a la identidad digital.

Según ha explicado, la normativa contempla la limitación del acceso a las redes sociales a menores de 16 años, medidas de apoyo a las familias, modificaciones del Código Penal, actuaciones en el ámbito educativo y sanitario y una estrategia nacional de acompañamiento.

"Esperamos que en pocos meses pueda estar aprobada. Es una ley pionera en Europa", ha indicado.

Rego ha defendido que una de las prioridades del Gobierno es "limitar la acción irregular de las plataformas" y evitar que "ninguna empresa esté por encima de la ley haciendo caja con los derechos de nuestros hijos e hijas", junto a medidas de formación y pedagogía.

En este sentido, ha advertido de que el entorno digital "no es neutral, ya que a su juicio está en manos de "tres o cuatro caudillos digitales que imponen reglas", y ha denunciado que los algoritmos fomentan contenidos ideológicos sesgados.

"No es cierto que no se pueda regular. Hay margen normativo en Europa y vamos a actuar con determinación", ha afirmado.

Preguntada por el homicidio de un menor en Canarias durante esta madrugada de viernes, la ministra lo ha calificado de "absolutamente terrorífico", y ha expresado su condena y solidaridad con la familia.

A este respecto, Rego ha anunciado que el Ejecutivo ultima la elaboración de una ley de violencia vicaria y una ampliación de la ley de protección de la infancia frente a la violencia, "porque nos lo jugamos todo como sociedad".

"Estamos trabajando para ser garantistas, con el derecho a la escucha para los menores, el derecho de los menores a tener defensa jurídica propia, la máxima protección y la justicia con perspectiva de infancia para acompañar a niños y niñas, y a madres víctimas de violencia vicaria", ha señalado. EFE

