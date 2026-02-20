Redondo abierta a hablar con agente que denunció a jefe policial pero aún no lo ha hecho

León, 20 feb (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, está dispuesta a hablar con la agente que denunció por agresión sexual al, hasta hace tres días, número dos de la Policía Nacional, el director adjunto operativo (DAO), José Ángel González, aunque ha afirmado que aún no lo ha hecho.

"Absolutamente nada de lo que le ocurra a una víctima y a las mujeres en este países es ajeno al Ministerio de Igualdad", ha reflexionado la ministra este viernes en León.

Redondo ha asegurado que están "permanentemente abiertas a cualquier reunión y acudir a cualquier escucha que pueda aliviar, aunque sea momentáneamente, a las víctimas".

Aunque ha reconocido que "no hemos mantenido todavía esa conversación", ha insistido en ponerse o a disposición de la víctima para, en la medida de lo posible "aliviar su sufrimiento".

Así lo ha traslado Redondo tras asistir en la ciudad de León al minuto de silencio celebrado frente a la Subdelegación del Gobierno por los últimos casos de violencia machista.

En el día de ayer, Jorge Piedrafita, abogado de la víctima de la presunta agresión declaró que había recibido en las últimas horas una llamada por parte de la ministra de Igualdad en la que se interesaba por su estado y en la que se ponía a su disposición. EFE

