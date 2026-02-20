Espana agencias

Rai manda en el Genesis Invitational y Scheffler se hunde en un día de viento y lluvia

Guardar

Chicago (EE.UU.), 19 feb (EFE).- El británico Aaron Rai lidera este jueves el Genesis Invitational de Pacific Palisades (California) tras un primer día marcado por el viento y la lluvia, en el que Scottie Scheffler, número uno del mundo, se hundió con un cinco sobre par.

El fuerte viento y la lluvia de la mañana local en el Riviera Country Club provocaron una interrupción de cerca de tres horas en el día inaugural del torneo californiano.

Decenas de jugadores no pudieron terminar su ronda por oscuridad, entre ellos un Rai que es líder con un total de seis bajo par tras jugar los primeros 16 hoyos.

Le persiguen el norirlandés Rory McIlroy y Jacob Bridgeman, ambos con -5, que sí pudieron terminar sus rondas.

El neozelandés Ryan Fox, que también pudo terminar la ronda, es tercero con cuatro bajo par.

Fue un día particularmente complicado para Scheffler, que es último con un muy poco habitual cinco sobre par tras diez hoyos, con tres bogeys y un doble bogey. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El comisario europeo de Defensa urge en el Congreso a gastar un 3,5% del PIB en defensa: "Si no, seremos más débiles"

El representante europeo advierte sobre la importancia de incrementar los recursos para responder a amenazas crecientes, subrayando que solo una apuesta más firme permitirá a la región garantizar autonomía estratégica frente al actual contexto geopolítico y la reducción estadounidense

El comisario europeo de Defensa

1-0. Lanús se impone por la mínima ante Flamengo y viaja a Río de Janeiro con ventaja

Infobae

El Supremo avala que el consorcio húngaro acceda a información reservada que motivó el veto a su OPA en Talgo

Ganz Mavag podrá revisar documentación confidencial tras una sentencia que recalca el deber de equidad procesal, denegando el intento del Gobierno de restringir el acceso alegando motivos de seguridad nacional en la compraventa de Talgo

El Supremo avala que el

Cara y sello para dos campeones

Infobae

México asumirá el amistoso contra Islandia con una combinación de consagrados y jóvenes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno aplicará un informe

El Gobierno aplicará un informe policial para descartar amenazas en la regularización de migrantes

La rotura del carril o un fallo en la soldadura, principales hipótesis de la Guardia Civil un mes después del accidente de tren en Adamuz

Deniegan la nacionalidad española a un estadounidense que alegaba origen sefardí: la Justicia no acepta valoraciones favorables de notarios

La Justicia concede la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela tras acreditarse sus vínculos familiares y pertenencia a entidades judías

El juicio contra las narcolanchas en Vigo tendrá que esperar: lo suspenden tres veces seguidas porque un acusado no tenía wifi y un abogado llegó tarde

ECONOMÍA

Repsol reactiva su apuesta por

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

La firma de hipotecas alcanza niveles de antes de la crisis financiera y marca cifra récord desde 2009

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”