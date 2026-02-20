Espana agencias

Pulso entre los dos equipos más en forma de 2026

Barcelona, 7 feb (EFE).- El Barcelona, líder de la Liga F Moeve, afrontará este sábado (18:15h CET) una de las salidas más exigentes del curso en el campo del Granada, el segundo equipo más en forma de 2026 en España, con un balance de cinco victorias y un empate en este arranque de año.

El conjunto dirigido por Irene Ferreras atraviesa la mejor racha de resultados de su historia en Primera División. Supera el registro de la campaña 2024-2025, cuando enlazó seis partidos sin perder -cuatro victorias (Tenerife, Badalona Women, Espanyol y Betis) y dos empates (Eibar y Atlético de Madrid)-, aunque entonces con menor cosecha de puntos.

"Es un equipo muy completo, que hizo un gran partido aquí en nuestro campo, jugando en un bloque extremadamente bajo, lo cual siempre es difícil de atacar. Me imagino un partido competido y complejo, en el que nosotros tendremos que estar súper, súper finos y precisos en los metros finales", ha opinado Pere Romeu en la víspera del último entrenamiento.

El encuentro, correspondiente a la vigésimo primera jornada del campeonato, se disputará en el estadio Nuevo Los Cármenes, escenario habitual del equipo masculino, según confirmó el club andaluz. Un marco de altura para un duelo en el que las locales buscarán poner a prueba el paso firme del líder.

El equipo que dirige Pere Romeu cuenta por victorias todos sus partidos en este mes y medio de año: seis triunfos ligueros que le han permitido ampliar su ventaja al frente de la tabla hasta los diez puntos. Además, el conjunto azulgrana ya ha conquistado la Supercopa de España y ha sellado su clasificación para las semifinales de la Copa de la Reina.

El último compromiso antes del parón por selecciones será una nueva oportunidad para lanzar un mensaje de autoridad antes de un marzo decisivo. En ese mes estará en juego el billete para la final de la Copa de la Reina, y un triple duelo ante el Real Madrid que puede marcar el desenlace de la Liga y el rumbo de la 'Champions'.

"Poder jugar la vuelta en el Camp Nou es una motivación extra para nosotros. Será el primer partido que yo dirija desde el banquillo en este magnífico estadio. Estamos súper ilusionados", ha añadido el preparador catalán, refiriéndose a la vuelta de los cuartos de la máxima competición continental que el club catalán confirmó que se disputará en el Spotify Camp Nou.

Entre las futbolistas que apuran su puesta a punto para el momento clave de la temporada sobresale Aitana Bonmatí. La tres veces Balón de Oro sufrió una fisura en el peroné izquierdo el pasado 30 de noviembre y ya encara la recta final de su recuperación.

Esta semana se la ha visto primero con zapatillas deportivas y, posteriormente, con botas de fútbol, trotando sobre el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, una imagen que simboliza el punto de inflexión en cualquier lesión de larga duración.

"Ha empezado a pisar el campo hace un par de días. Poco a poco, paso a paso, veremos cuándo se reincorpora parcialmente con el grupo, pero va bien y estoy muy contento", ha valorado el técnico azulgrana.

No obstante, para este compromiso seguirá siendo baja, al igual que Cata Coll, intervenida tras un bloqueo articular en la rodilla izquierda; Laia Aleixandri, con una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha; y Mapi León, que aunque "ha mejorado", ha asegurado Romeu, aún está en proceso de readaptación por molestias en el tobillo derecho. EFE

