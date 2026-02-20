Espana agencias

Podemos se reivindica como opción para vencer a la derecha sin miedo ni cálculo electoral

Madrid, 20 feb (EFE).- La líder de Podemos, Ione Belarra, ha reivindicado a su formación como la alternativa de izquierdas para vencer a las derechas "sin miedo" y ha rechazado otras propuestas basadas en "cálculos electorales" porque con este planteamiento, ha avisado, los ciudadanos concluirán que hay que apoyar al PSOE.

Al inicio de la reunión del Consejo Ciudadano Estatal, el órgano de dirección política, Belarra ha comentado que "últimamente todo el mundo en España habla sobre cómo frenar a la extrema derecha", en alusión a las propuestas de Gabriel Rufián y de la nueva coalición Sumar, pero ha dicho que en Podemos proponen otra cosa.

"Os proponemos que a pesar del miedo, la izquierda se ponga de pie que salgamos ahí fuera, a defender esta camiseta con orgullo a sudarla a parar esta ofensiva reaccionaria, con más derechos peleando en las calles y en las instituciones", ha señalado.

Además, ha rechazado otras alternativas de izquierdas basadas en los cálculos sobre la ley electoral y en "matemática parlamentaria" para ver cuál puede ser la candidatura "con más opciones electorales" porque entonces, ha advertido, la ciudadanía puede llegar a la conclusión de que lo más rentable es "apoyar al PSOE".EFE

